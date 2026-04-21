Inter, che rimonta al Como: da 0-2 a 3-2 in 20 minuti! Chivu in finale di Coppa Italia

Clamorosa rimonta dell’Inter contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata a San Siro. Dopo lo 0-0 del Sinigaglia, i nerazzurri rimontano da 0-2 a 3-2 nel giro di venti minuti, nel finale.

Clamorosa rimonta dell’Inter contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata a San Siro. Dopo lo 0-0 del Sinigaglia, i nerazzurri stasera hanno rimontato da 0-2 a 3-2 nel giro di venti minuti, nel finale. La squadra di Cesc Fabregas si era portata in vantaggio al 32′ con Baturina, raddoppiando ad inizio ripresa (al 48′) con Da Cunha. Poi è salito in cattedra Calhanoglu che, prima con un destro e poi di testa (al 69′ ed all’86’) ha riportato i suoi in carreggiata. All’89’ ecco il gol decisivo del neoentrato di Sucic. Grande rimonta nerazzurra, la squadra di Chivu approda in finale di Coppa Italia e aspetta la rivale dalla vincente fra Atalanta e Lazio, che si sfideranno domani sera a Bergamo.

Calhanoglu: Già in Germania avevo fatto gol di testa”

Così Hakan Calhanoglu a SportMediaset: “In Germania avevo già fatto gol di testa. Sono contento che abbiamo ribaltato la partita. Si sa che è difficile sfidare il Como, sanno giocare quindi sappiamo che non è mai facile. Nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro. Vincere due trofei? Sono il nostro obiettivo. Siamo in finale e ora ci aspettano altre partite importanti in campionato per chiuderlo il prima possibile”.