ESCLUSIVA – Pedullà: “Gila piace a Milan e Atletico, le ultime”

Novità sul futuro di Mario Gila, difensore della Lazio, dopo le parole dell’agente sulle voci che riguardavano la possibile cessione in estate.

Novità sul futuro di Mario Gila, difensore della Lazio, dopo le parole dell’agente sulle voci che riguardavano la possibile cessione in estate. Ecco le ultimissime su di lui svelate da Alfredo Pedullà.

Pedullà su Gila: piace a Milan e Atletico

Ecco le novità sul futuro di Gila svelate da Alfredo Pedullà: “Mario Gila piace al Milan, come vi abbiamo anticipato a partire dallo scorso inverno e ribadito durante la sessione invernale di calciomercato. Avevamo aggiunto di non dare molto retta alle smentite di circostanza, considerati i rapporti ai minimi tra Lotito e Tare. Il Milan c’è sempre, in attesa di capire come si organizzerà nella prossima sessione. Ma le ultime prestazione di Gila, compresa quella straordinaria di sabato a Napoli, non sono passate inosservate. Il centrale classe 2000, in scadenza con la Lazio nel 2027, piace molto anche all’Atletico Madrid che continuerà a seguirlo. Il club spagnolo dovrà decidere se prendere un difensore nel pieno della maturità oppure se andare su un profilo più giovane, di sicuro le prestazioni di Gila hanno incuriosito non poco gli uomini mercato di Diego Simeone”.