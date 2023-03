Francesco Totti, una furia contro Ilary Blasi: il motivo disorienta i tifosi. Saltano i programmi dell’ex capitano della Roma, costretto a rinviare tutto

Dall’amore al rancore. La rima c’è, ma i sentimenti sono di natura diametralmente opposta. Ed è quello che da un anno a questa parte è accaduto nel rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi: una lunga e profonda storia d’amore, un legame che sembrava indissolubile e dal quale sono nati tre figli, è finito nel peggiore dei modi. Dal famigerato doppio comunicato dell’estate scorsa in cui l’ex capitano della Roma e la showgirl e conduttrice tv annunciavano la fine del loro matrimonio quasi ventennale, ne sono successe davvero di tutti i colori.

In primis le accuse reciproche di aver occultato oggetti di pregio che appartenevano a l’uno e all’altra – gli orologi Rolex di Totti e le borse firmate di Ilary – poi la rottura, a quanto pare definitiva, della trattativa che avrebbe dovuto produrre un’equa e condivisa spartizione dell’ingente patrimonio di famiglia. Dulcis in fundo, la durissima disputa in merito al centro sportivo realizzato nella Capitale dall’ex numero dieci che nel corso degli anni è stato gestito da persone di fiducia del cosiddetto ‘clan Blasi‘.

E ora la questione forse più delicata, che coinvolge sia Totti che la sua nuova compagna, la bella manager romana Noemi Bocchi a cui è legato ormai da quasi un anno e con cui convive da qualche mese. Una relazione che procede a gonfie vele, tanto da indurre entrambi a prendere in seria considerazione l’ipotesi del matrimonio. Tutto bene dunque? Non proprio, perchè a quanto pare l’ex fuoriclasse giallorosso e la bionda imprenditrice dovranno attendere ancora un po’ prima di convolare a nozze.

Francesco Totti, una furia contro Ilary: c’entra Noemi Bocchi

Il mancato accordo tra Totti e Ilary relativo alla loro separazione impedisce di arrivare al divorzio in tempi relativamente brevi. Una delle conseguenze di di queste lungaggini è lo stop al progetto nuziale della nuova coppia. La decisione finale sullo scioglimento del legame con la conduttrice di Mediaset spetterà dunque a un giudice. E questo non fa che allungare i tempi.

Una fonte, pare un amico dell’ex numero dieci della Roma, ha confidato al settimanale ‘Nuovo‘ come le intenzioni di Francesco Totti fossero e siano molto chiare: “Lui avrebbe sposato Noemi Bocchi a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento”, ha spiegato la gola profonda. Nessun matrimonio, dunque, per Totti e Noemi che, per il momento, si godono l’amore convivendo sotto lo stesso tetto.

Sempre in base a quanto riferito da Nuovo, Totti e Ilary dovranno trovare un accordo sulla questione economica, sull’assegnazione della lussuosa villa all’Eur e sull’affidamento dei tre figli. Punti importanti sui quali le rispettive posizioni ad oggi non divergono profondamente.