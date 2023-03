Antonio Conte, svolta improvvisa: la decisione del Tottenham non lascia dubbi. Rapporti ormai esauriti tra il tecnico e il club londinese

Il rocambolesco e clamoroso pareggio incassato sul campo del Southampton ha significato la classica e proverbiale goccia che fa traboccare un vaso già ampiamente ricolmo. Il Tottenham in vantaggio per 3-1 ha incassato senza colpo ferire la rimonta inattesa dei padroni di casa, fanalino di coda in Premier League, fino al 3-3 con cui si è conclusa la partita. Nella conferenza stampa del dopo gara, in seguito all’ennesimo passo falso di Harry Kane e compagni, Antonio Conte ha dato in escandescenza.

L’ex allenatore di Juventus, Chelsea ed Inter ha lanciato i suoi strali contro tutto e tutti senza risparmiare nessuno. Dalla società, accusata di eccessiva mollezza e inadeguatezza per competere ad altissimi livelli fino ai giocatori, rei di non avere la spina dorsale necessaria a coltivare ambizioni importanti. Una requisitoria accorata e veemente da parte di Conte, un evento che ha sancito di fatto la rottura definitiva e non più sanabile tra l’allenatore leccese e il Tottenham.

Nessuno però poteva immaginare che quelle parole avrebbero scatenato una tempesta non più controllabile: gli stessi giocatori, che Conte ha indicato come i principali responsabili dei risultati negativi, hanno chiesto alla società l’allontanamento immediato del tecnico. Non più a giugno prossimo come si poteva immaginare, ma entro i prossimi giorni. Una richiesta che tutta la rosa del Tottenham ha inoltrato al presidente, il sessantenne imprenditore Daniel Levy.

Antonio Conte, svolta improvvisa: l’esonero dal Tottenham è a un passo!

Una richiesta che a quanto pare ha fatto subito breccia nel padre-padrone degli Spurs. Infatti secondo quanto riportato dal più autorevole e attendibile tabloid inglese, ‘The Telegraph‘, l’allenatore pugliese verrà esonerato entro la fine di questa settimana. Oltre ai risultati deludenti, nella decisione per certi versi clamorosa di Levy pesa soprattutto il durissimo sfogo in conferenza stampa in seguito al pareggio subito in rimonta dal Southampton. Il suo posto dovrebbe essere preso da Ryan Mason, lo stesso che sostituì José Mourinho dopo il suo esonero ad aprile del 2021.

Che il rapporto tra l’ex ct della Nazionale italiana e il club lodinese fosse giunto ai titoli di coda era evidente, così come la voglia di Conte di lasciare l’Inghilterra per fare ritorno in Italia, in quella Serie A che lo ha visto andare via due anni fa dopo la conquista dell’ennesimo scudetto della sua carriera da tecnico.

In attesa che arrivi l’annuncio ufficiale del Tottenham si possono già avanzare ipotesi sul futuro dell’allenatore salentino. Ad oggi il borsino sul toto-Conte indica le due squadre di Milano in pole position: l’Inter sembra sempre meno propensa a confermare Simone Inzaghi, ma lo stesso Milan non ha la minima certezza se proseguire con Stefano Pioli per il quinto anno consecutivo.