Antonio Conte spara a zero sul Tottenham: la rottura è definitiva. Dichiarazioni a dir poco sconvolgenti del tecnico pugliese: nel mirino i giocatori e la società

Un pareggio che sa di sconfitta, il gol del rocambolesco 3-3 subito in pieno recupero contro il Southampton ultimo in classifica e una stagione partita tra ambizioni e aspettative che rischia di trasformarsi in un fallimento epocale. Tutto questo e forse anche di più hanno portato Antonio Conte a non poterne più. E così l’allenatore del Tottenham al termine della gara disputata al St. Mary’s Stadium ha sfogato tutta la sua rabbia in una conferenza stampa destinata a far discutere a lungo.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana si è lasciato andare a uno sfogo a suo modo leggendario, che quasi certamente sancisce la rottura definitiva del suo rapporto con il Tottenham che un anno e mezzo fa aveva fatto carte false per ingaggiarlo. Il presidente del club londinese era convinto che un grande tecnico come Conte avrebbe impresso una svolta definitiva, cambiando radicalmente la storia degli Spurs. Ma così non è andata.

“Non siamo una squadra, ma undici giocatori che giocano per loro stessi. Vedo giocatori del tutto privi di spirito di sacrificio che si rifiutano di aiutare i compagni e che giocano senza cuore“. Parole durissime, dichiarazioni inequivocabili che non potranno non portare alla fine del rapporto tra Conte e il Tottenham al termine della stagione.

Antonio Conte, lo strappo è definitivo: addio al Tottenham a giugno

L’allenatore salentino rincara la dose lanciando durissime accuse nei confronti della squadra e dell’ambiente tutto: “Fino ad ora ho cercato di nascondere la situazione, ma ormai mancano 10 partite, basta. Le persone pensano che si possa lottare? Ma lottare per cosa? Con un atteggiamento del genere, con questo spirito, con questo impegno, per che cosa? Per il settimo o l’ottavo posto? Sono davvero sconvolto da tutto ciò“.

E’ ormai evidente come la luce del sole che si tratti del punto di non ritorno. Al termine della stagione, comunque vada a finire, le strade di Conte e del Tottenham sono destinate a dividersi. Il tecnico salentino quasi certamente tornerà in Italia, in quella Serie A che lo ha visto andarsene fresco di scudetto vinto alla guida dell’Inter.

E proprio il club nerazzurro è una delle possibili destinazioni per l’allenatore leccese, così come la Juventus in caso di divorzio da Massimiliano Allegri. Non si può escludere però a priori l’ipoteso di un anno sabbatico. Un’opzione che Conte accetterebbe comunque, in attesa dell’occasione giusta per ripartire di slancio. Perchè lui in fondo non è cambiato: allenare con l’obiettivo di vincere è e sarà per sempre la sua unica stella polare.