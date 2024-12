Valentino Rossi, cataclisma inaspettato: è arrivata la fine

Valentino Rossi deve mandar giù una notizia dura e inaspettata: un cambiamento epocale dopo tantissimi anni trascorsi insieme

Valentino Rossi ha avuto sempre una grande influenza all’interno del Motomondiale, non solo per quanto fatto e vinto in pista ma anche per il suo modo di interpretare le corse e la vita nel paddock. Anche a livello imprenditoriale ha dimostrato di essere un passo avanti a tutti.

Ridurre Rossi alla mera figura di pilota, seppur tra i più vincenti della storia, è come sminuirlo. Il campione di Tavullia non ha solo messo in bacheca 9 titoli mondiali e un’infinità di imprese in sella ad una moto, ma ha anche intrapreso una nuova strada imprenditoriale di tutto rispetto. Alla sua Academy si devono la nascita e la crescita di piloti come Morbidelli o Bagnaia, mentre il suo Team VR46 sta ricoprendo un ruolo sempre più strategico in MotoGP. Bezzecchi e Di Giannantonio sono stati protagonisti di una buona stagione anche in questo 2024 e dal prossimo anno il romano avrà a disposizione una Ducati ufficiale per essere al livello dei migliori.

Per anni Rossi era accomunato al marchio Yamaha, la casa con cui ha vinto la maggior parte dei suoi titoli (4 in MotoGP). Tutta l’ultima parte della sua carriera, dopo la parentesi in Ducati, Rossi l’ha vissuta con la casa dei tre diapason, pur non riuscendo a centrare quel decimo titolo che avrebbe chiuso il cerchio. Rossi è rimasto come ambassador del brand giapponese e con loro aveva fino ad oggi anche un accordo di forniture.

Separazione tra Valentino Rossi e la Yamaha: crolla anche l’ultimo accordo

Si perché la Yamaha in questi anni aveva una collaborazione con la linea di merchandising creata da Valentino Rossi, VR46 Racing Apparel, con la quale forniva abbigliamento da pista e da viaggio a tutti i suoi tecnici, piloti e ingegneri. Dal 1° gennaio 2025 e per la durata di 4 anni, la casa di Iwata si legherà invece alla Macron, come sponsor ufficiale. La fine di un’epoca iniziata quando Rossi era ancora in pista con loro e che segna quindi un passaggio epocale.

William Favero, manager area marketing e comunicazione Yamaha, ha commentato: “Voglio ringraziare sinceramente VR46 Racing Apparel per la dedizione e il duro lavoro svolto in questi anni”. Poi aggiunge: “Abbiamo condiviso una partnership molto stretta e hanno sempre fatto di tutto per rendere la nostra collaborazione un successo, ma le nostre strade si separeranno alla fine della stagione 2024“.

Chissà come l’avrà presa Valentino, che nell’ultimo periodo aveva un pochino freddato i propri rapporti con i giapponesi, tanto da preferire un accordo di fornitura con Ducati per il proprio team.