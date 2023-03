Wanda Nara-Icardi, la crisi è alle spalle? L’ultimo ‘indizio’ non lascia dubbi. Novità importanti tra la showgirl e imprenditrice e il centravanti del Galatasaray

Tutto si può dire tranne che il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia monotono e ripetitivo. Al contrario, una delle coppie più seguite e più presenti sui social dello showbiz calcistico internazionale è da anni la più presente sulle copertine e le prime pagine delle riviste di gossip e dei magazine di cronaca rosa di tutto il mondo. Anche nei periodi di crisi, e ce ne sono stati, si ha sempre avuto la sensazione che il legame tra l’ex centravanti dell’Inter e del Paris Saint Germain ora al Galatasaray, e la dirompente showgirl e conduttrice argentina fosse in qualche modo indissolubile.

E gli ultimi indizi che i due hanno dato in pasto ai media non hanno fatto altro che confermare quanto emerso nelle ultime settimane. E cioè che dopo un periodo di distacco, se non proprio di lontananza, certificato dal fatto che mentre Icardi era ad Istanbul a giocare nella sua nuova squadra, Wanda si trovava in Argentina presenziando a numerosi programmi di intrattenimento. Fino alla svolta che ha forse determinato il riavvicinamento tra marito e moglie.

Wanda Nara ha infatti avuto l’onere e l’onore di condurre uno dei programmi più seguiti si tutti il Sudamerica, il reality gastronomico MasterChef. Un vero e proprio colpo grosso per la bella influencer, una novità che Maurito Icardi ha accolto con insospettabile entusiasmo. Ed è forse il nuovo atteggiamento dell’ex capitano dell’Inter ad aver spinto la neo conduttrice a riprendere in mano le fila di un matrimonio che a più riprese ha rischiato di andare in pezzi.

Wanda Nara-Icardi, la crisi è ormai superata: c’è la prova definitiva

E ora ne abbiamo anche la prova definitiva. Negli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram, che ha ormai superato i 16 milioni di follower, Wanda Nara è tornata a postare dopo un bel po’ di tempo scatti e foto che la ritraggono insieme al marito. Un indizio piuttosto esplicito. L’ultimo in particolare non lascia più spazio a dubbi di sorta. Nel post è presente l’intera famiglia al completo, con i cinque figli di lei (i tre maschi avuti con Maxi Lopez) e la madre di Wanda, Nora Colosimo.

Tutta la famiglia si trova riunita intorno al tavolo in vista della cena. Un rituale molto sentito da Wanda e Mauro che infatti si mostrano più uniti a innamorati che mai. La showgirl argentina ha scritto su Instagram, abbracciata all’ex Inter: “Mi tocca cucinare la pasta per la mia famiglia al completo. Sono uno chef“. Chiarissimo il riferimento al programma Masterchef che la vede sempre più coinvolta. La crisi comunque sembra ormai alle spalle, per la gioia dei paparazzi e dei fan.