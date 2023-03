Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez, scatta l’allarme: l’annuncio spaventa i fan. Il figlio del grande campione di ciclismo e la sorella di Belen stanno insieme da anni

La loro storia d’amore ha conquistato a lungo le prime pagine del rotocalchi di cronaca rosa e dei magazine che si occupano di gossip. Di certo, la relazione sentimentale tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha tenuto banco a lungo nell’ambito dello showbiz nazionale. Lui, figlio dell’ex fuoriclasse del ciclismo italiano Francesco Moser. Lei, sorella minore della regina della tv e delle campagne pubblicitarie di moda, Belen Rodriguez. Una coppia che fin dall’inizio ha fatto molto discutere il pubblico e gli appassionati di gossip, in particolare il mondo rutilante dei social.

Dopo anni di fidanzamento, il popolo di Instagram non aspettava altro che conoscere la data esatta in cui Ignazio e Cecilia avrebbero convolato a nozze. Un matrimonio ampiamente annunciato ma che di fatto è già stato rinviato in almeno due occasioni. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano infatti comunicato le loro nozze i primi di novembre del 2022. Inizialmente si era parlato di ottobre, ora a distanza di quasi cinque mesi la data non è stata ancora fissata.

Un’attesa che ha alimentato e alimenta tutt’ora dubbi e perplessità sulla solidità della loro relazione che va avanti ormai da più di cinque anni. Va infatti ricordato che il figlio di Francesco Moser e Cecilia si incontrarono partecipando entrambi alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality che battezzò l’inizio della loro storia d’amore.

Una liaison che avrebbe dovuto sfociare in un matrimonio che la stessa coppia aveva preannunciato. Ora questo rinvio che lascia qualche dubbio sullo stato dei rapporti tra i due giovani influencer. Ma a sgombrare il campo dalle illazioni è la stessa Cecilia Rodriguez che nel rispondere alle domande dei suoi followers sul suo profilo Instagram ha parlato dell’esistenza di alcuni problemi organizzativi legati soprattutto alla lista degli invitati.

“Ci sono dei problemi perché mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia loquita non potrà venire ad ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente più avanti. Non vi preoccupate, non siate così ansiosi, che tanto lo vorrete a sapere. Non lo so io, volete che ve la dica a voi?”.

La curiosità intorno al futuro evento, che si preannuncia decisamente mediatico, nasce anche dalle poche informazioni a riguardo. Secondo le prime indiscrezioni Cecilia vorrebbe sposarsi vicino Trento, dove si trova l’azienda vinicola della famiglia Moser, in una chiesetta immersa nella natura. I testimoni potrebbero essere Belen Rodriguez e, forse, Stefano De Martino.