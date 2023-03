Mauro Icardi nella bufera, le gravi accuse contro di lui scuotono il web. Il centravanti del Galatasaray corre il rischio di finire come Dani Alves

Aveva da poco ritrovato serenità e armonia familiare dopo aver ricucito i rapporti con la moglie, la showgirl e conduttrice argentina Wanda Nara. Un periodo particolarmente propizio per Mauro Icardi anche sotto l’aspetto professionale: l’approdo in Turchia al Galatasaray, che lo ha ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain, gli ha restituito entusiasmo e grandi motivazioni. Con la maglia giallorossa dei Leoni di Istanbul si è infatti rivisto l’infallibile cecchino d’area di rigore ammirato a Genova, sponda Sampdoria e negli anni d’oro all’Inter.

E proprio nel momento migliore della sua carriera e forse anche della sua vita, Mauro Icardi viene investito da un’accusa durissima, di quelle che rischiano di rovinare un’intera esistenza. Una giovane modella e influencer argentina, Candela Lecce, ha dichiarato di aver subito una serie di reiterate molestie e violenze psicologiche proprio dal centravanti italo-argentino. La ragazza, in un’intervista rilasciata ai microfoni del noto conduttore e giornalista argentino Juan Etchegoyen nel corso del programma argentino “Mitre Live“, ha ricostruito nei dettagli una vicenda che rischia di avere gravi conseguenze.

“Da quella volta in cui mi sono esposta e ne ho parlato, sto vivendo una situazione triste, brutta, ci sono molestie che non so se siano funzionali allo spettacolo o cosa, non ho smesso di ricevere messaggi. E questa volta ho detto di no, ho taciuto fino ad ora ma non mi piace per niente, mi ha detto delle frasi tipo ‘questo è per i media, devi capire, ora sono in un momento difficile'”.

Mauro Icardi nella bufera, contro di lui l’accusa di molestie

“Milioni di messaggi come questo da lui, è violenza psicologica che esercita contro di me. Ci sono molte situazioni che non possono rimanere impunite, la gente sa, fai del male a un’altra persona sui social, la realtà è che ho passato un periodo molto brutto e ho dovuto iniziare un percorso psicologico per cercare di uscirne”. Ma le accuse di Candela Lecce nei confronti di Mauro Icardi non finiscono qui.

“Il suo modus operandi è scrivere, poi cancellare, bloccare, sbloccare, quello che mi ha infastidito di più è stato quest’ultimo messaggio che mi ha inviato, non sapevo come reagire e il mio ambiente mi ha detto che è una persona psicologicamente malata, a che serve nasconderlo, la gente dice che voglio essere famosa e non è così, avete tutte le prove e non sto mentendo”.

L’intervista si conclude con l’ultima pesantissima bordata rivolta al centravanti del Galatasaray: “Lui si vittimizza sempre e mi ha detto che certe cose non le può dire pubblicamente, con me non avrà entrambe le cose, mi ha parlato anche di Wanda in alcune conversazioni, voglio solo che si cancelli dalla mia vita e non mi scriva più, voglio pace e tranquillità, questo è il mio unico modo per dire basta è abbastanza”.