Ultim’ora Elisabetta Canalis: confessione incredibile, la storia deve essere riscritta

Ora che il futuro di Elisabetta Canalis ha preso una piega diversa, spuntano le spiegazioni: l’ultima è davvero clamorosa

Nel giro di pochi giorni siamo passati dalle semplici indiscrezioni alle carte che valgono più di mille parole. Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014, e le pratiche sono già state avviate.

Una bomba, per quello che diventa il divorzio dell’anno, che è stata sganciata dalla rivista People e confermata da Tgcom24. In particolare il magazine americano, che dice di aver visionato tutti i documenti, spiegava come le cause dell’addio sarebbero da attribuire a differenze inconciliabili.

Secondo le carte, l’ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e la Canalis al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. Intanto ha deciso, almeno per ora, di continuare comunque a vivere in California per non stravolgere la vita della figlia e i suoi rapporti.

Semplicemente da qualche settimana si è trasferita in un nuovo appartamento nel quale in questi giorni ospita la madre che dalla Sardegna l’ha raggiunta per darle supporto.

Ultim’ora Elisabetta Canalis: spunta una nuova verità sulla fine del matrimonio

Ora però spunta un’altra verità, o meglio tempistiche diverse. Perché secondo il settimanale ‘Oggi’ ci sarebbe un’altra verità da raccontare. Non più dolorosa ma certamente più clamorosa di quella che già consociamo.

Nonostante le apparenze e la volontà di mantenere buoni rapporti per il bene della figlia, Elisabetta e Brian si sarebbero allontanati già anni fa. Quello che oggi è un divorzio a tutti gli effetti, si era già consumato tra le quattro mura domestiche “da molto, moltissimo tempo”, come si legge sulle pagine della rivista.

In effetti sarebbero troppo diversi per stare insieme e farla durare. Quello di Elisabetta è un carattere molto solare e aperto. Perri invece è fotografato come una persona molto più intransigente e abitudinaria, alla lunga queste diverse visioni della vita avrebbero pesato.

Probabilmente per questo motivo Elisabetta era tornata in Italia lo scorso anno lasciando Los Angeles, per lavorare su TV8 conducendo Vite da copertina anche se non era andata bene. Ma i suoi viaggi verso casa sono aumentati nettamente nell’ultimo anno.

I due coniugi hanno proseguito la convivenza solo per il bene della figlia e soprattutto l’avrebbero già deciso ben 4 anni fa. Poi però la situazione anche per loro sarebbe diventata insostenibile e così hanno avuto la meglio le differenze che li hanno portato a dire basta. Ora toccherà al giudice fissare tutte le condizioni.

Ora che è tornata una donna libera, Elisabetta pensa ad un nuovo amore? Qualche indizio c’è già

Non necessariamente c’è un altro uomo di mezzo. Però intanto un paio di settimane fa quando lei è tornata in Italia per la Milano Fashion Week è stata sorpresa con Georgian Cimpeanu (15 anni meno di lei), campione del mondo e istruttore di kickboxing italiano di chiare origini rumene. I due si conoscono da tempo.

Si sono allenati insieme sia a Los Angeles che a Milano e hanno anche postato alcuni video insieme mentre lo facevano. Ma qui è il discorso pare diverso: erano anche insieme alla sfilata del marchio Diesel e poi, come dimostrano alcune immagini pubblicate da “Chi” sono anche stati a cena con una coppia di amici in un noto ristorante meneghino.

Poi i due sono stati anche fotografati mentre entravano dallo stesso portone di un palazzo che ospita l’ex Velina in questi giorni. Dal ristorante erano usciti prendendo due taxi differenti che però li hanno scaricati nello stesso posto. Georgian è arrivato poco dopo di lei e poi si è intrattenuto tutta la notte, come racconta la rivista.

Ed Eli è anche andata ad allenarsi nella palestra del campione che pratica la sua stessa passione, la kickboxing. Solo indiscrezioni? In fono erano voci anche quelle del divorzio, che poi è diventato realtà.