Qualificazioni Euro 2024: il programma di oggi

Il cammino che porterà ad Euro 2024 in Germania la prossima estate, è già giunto al terzo giorno di gare.

Le qualificazioni procedono e protagonisti di questo sabato saranno le squadre del girone A, girone D e girone I.

Ad aprire le danze alle 15.00 sarà Scozia-Cipro. Una giornata ricca di incontri che proseguirà nel pomeriggio alle 18.00 con Armenia-Turchia, Bielorussia-Svizzera, Israele-Kosovo. In serata alle 20.45 a scendere in campo saranno Spagna-Norvegia, Croazia-Galles e Andorra-Romania.

Le gare del gruppo A

Alle 15.00 si torna in campo per una sfida, quella tra Scozia e Cipro, che non appare per nulla scontata. La Scozia infatti ha un gruppo solido che conta la partecipazione a Euro2020 e che ha sfiorato la qualificazione per il Qatar perdendo i playoff con l’Ucraina. Il riscatto per gli scozzesi non si è fatto attendere molto e in Nations League ha mostrato un ottimo andamento in perenne crescita, vincendo nel proprio gruppo si sono aggiudicati la promozione in Lega A. Tra l’altro la Nations League in ottica qualificazioni è un asso nella manica perchè gli uomini di Steve Clarke hanno diritto a un posto negli spareggi anche nel caso in cui non dovessero arrivare tra le prime due. Ad Hampden Park Cipro dovrà stringere i denti nonostante sulla carta parta sfavorita.

In serata l’esordio tocca a Spagna e Norvegia. La prima in piena rivoluzione dopo la spedizione fallimentare in Qatar, che ha immediatamente modificato l’uomo alla guida tecnica. Luis De La Fuente è il nuovo Ct e l’aria di cambiamento non può che far bene per iniziare una nuova era della Roja. Allo stadio La Rosaleda di Malaga al cospetto degli spagnoli si presenterà la Norvegia priva del proprio miglior vichingo. Erling Haaland è stato infatti costretto a fare rientro in Inghilterra per un infortunio al suo posto il tecnico scandinavo Stale Solbakken potrà contare sul romanista Solbakken.

Le gare del gruppo D

Non sarà una gara come le altre quella che avrà inizio alle 18 tra Armenia e Turchia complici certamente i rapporti diplomatici e le tensioni perenni tra le due nazioni. Sul campo ci si augura si possano accantonare tutti questi fattori a favore di una partita nel segno della sportività. La Turchia parte nettamente favorita rispetto ai meno esperimenti caucasici, privi dopo anni anche del proprio leader, Mkhitaryan.

In serata andrà in scena allo Stadio Poljud Croazia-Galles. Anche qui sembrerebbe facile fare previsioni dando per scontato che la Croazia continui l’andamento positivo visto in Qatar. A trascinare i croati ancora i veterani Modric e Perisic, ma la minaccia britannica non è da sottovalutare seppur il Galles sarà orfano di Gareth Bale.

Le gare del gruppo I

La Svizzera di Murat Yakin incontrerà la Bielorussia in campo neutro per ovvi motivi. I rossicrociati sembrano avere la strada spianata in un girone che non desta loro particolari preoccupazioni.

Più equilibrato si prospetta il match tra Israele e Kosovo, i primi vogliosi di riscatto dopo essere andati vicinissimi alla qualificazione per il Qatar hanno ben fatto in campo in occasione della Nations League ottenendo la promozione in Lega A. Il Kosovo invece in Lega C ha chiuso al secondo posto. Insomma tra le due nazioni questa sfida avrà il sapore di un primo spareggio.

Una gara dalla difficile lettura sarà quella tra Andorra e Romania, in programma questa sera alle 20.45 allo Estadio National di Andorra La Vella.