Totti-Spalletti, svolta sbalorditiva: è successo in diretta tv. La notizia per certi versi inattesa coinvolge l’ex capitano della Roma e il tecnico del Napoli

Dire che non si lasciarono bene, in quella primavera del 2017, Francesco Totti e Luciano Spalletti. La carriera del capitano e numero dieci della Roma era agli sgoccioli e l’allenatore toscano stava guidando la squadra giallorossa in un acceso testa a testa con il Napoli di Maurizio Sarri per la qualificazione diretta in Champions League. Forse a causa di qualche incomprensione di troppo e di vecchie ruggini non risolte, il rapporto tra i due sfociò in un conflitto aperto, durissimo e squassante. Alla fine di quella stagione Totti appese gli scarpini al chiodo, Spalletti lasciò la Capitale per trasferirsi all’Inter del neo presidente Steven Zhang.

Da allora tra i due nessun contatto è più avvenuto. Anzi, in qualche occasione Francesco Totti non ha risparmiato un paio di frecciate velenose indirizzate al suo ex allenatore che ha preferito non replicare. Ma se è vero che il tempo è la medicina ideale per sanare rancori e incomprensioni, anche nel rapporto tra Spalletti e Totti gli anni trascorsi lontano l’uno dall’altro potrebbero appianare contrasti e rancori ormai sopiti.

In fondo non è accaduto nulla di così grave che non si possa risolvere con un confronto franco e sincero tra due professionisti che da sempre si stimano e si rispettano. Ed è proprio quello che ora a distanza di quasi sei anni potrebbe a sorpresa concretizzarsi. Perchè a quanto pare il tanto auspicato ‘tete a tete‘ tra l’allenatore del Napoli e l’ex capitano della Roma non è mai stato così vicino.

Totti-Spalletti, l’incontro ci sarà: l’annuncio nel programma ‘Le Iene’

Francesco Totti e Luciano Spalletti: sembra che i tempi siano maturi per un loro incontro a quattr’occhi. Qualche ora fa, a margine del Premio Bearzot, l’allenatore del Napoli è stato letteralmente braccato da Filippo Roma, inviato de “Le Iene” che gli ha proposto di organizzare un incontro stile “C’è posta per te” con Totti dopo le tante frizioni del passato.

Spalletti ha sorriso e ha detto: “Sono stato contento delle sue parole, questa cosa si farà sicuramente“. Non solo, perchè l’allenatore toscano ha poi avanzato una controproposta al cronista del noto programma in onda sulle reti Mediaset: “Il luogo e il momento li scelga lei“. Quando, però, l’inviato ha proposto la Capitale come luogo deputato all’incontro, Spallettinon ha risposto. A questo punto, dopo che l’ex capitano della Roma ha espresso il desiderio di voler incontrare il suo ex allenatore, non resta che attendere.