La scialba Italia di Mancini porta a casa tre punti da Malta: Retegui ancora in gol

Doveva essere vittoria per l’Italia di Mancini questa sera a Malta, e così è stato. Due a zero per la Nazionale di Roberto Mancini nella prima frazione di gioco con le reti di Retegui e Pessina. L’unica buona notizia arriva proprio dall’oriundo del Tigre, che va ancora in gol nella sua seconda apparizioni azzurra. La prestazione della Nazionale di Mancini è sotto ritmo, piena di errori tecnici, concedendo anche alcune occasioni ai modesti avversari maltesi.

Rispetto alla gara contro l’Inghilterra, Mancini conferma il 4-3-3 e ne cambia otto. In porta c’è sempre Donnarumma, in difesa confermato Di Lorenzo, con l’inedita coppia centrale Scalvini e Romagnolo, mentre a sinistra ecco Emerson. Trio di centrocampo con Cristante, Pessina e Tonali. In avanti Politano, Retegui ancora titolare e Gnonto.

NAZIONALE, PARTITA CHIUSA MA CHE FATICA

Gli Azzurri non partono bene. La squadra è imprecisa e distratta. Dopo 5 minuti di gara la prima occasione è sul piede sinistro del maltese Satariano, lanciato in profondità tra i distratti difensori azzurri. L’attaccante però tira centrale e trova Donnarumma pronto. Gli Azzurri fanno tanta fatica a entrare in area, gli esterni non sfondando, ì centrocampisti non verticalizzano. Serve un angolo dopo un quarto d’ora di gara per sbloccarla: Tonali batte verso il centro dell’area e pesca Retegui che gira in area e fa 2 su 2 in Nazionale Italiana. L’uno a zero sembra sbloccare gli azzurri, alzano solo un po’ il ritmo e tanto basta per creare il 2-0 firmato da Pessina. L’azione si sviluppa a sinistra, Emerson trova un pallone tra difesa e portiere, Tonali prolunga e Pessina devia a porta sguarnita.

E di fatto si chiude qui la gara.

SECONDO TEMPO, AZZURRI IN CONTROLLO

La seconda frazione continua sulla falsariga della prima, almeno per quanto riguarda il ritmo. Gli Azzurri tengono molto meno palla e lasciano l’iniziativa ai maltesi. Poche emozioni e tanti errori tecnici per entrambe le squadre. L’Italia di Mancini ha un sussulto solo su una rovesciata di Scamacca, subentrata ad uno stanco Retegui.

Tre punti d’oro per la Nazionale che però continua a deludere. Gli Azzurri ora si portano, appunto a quota tre, alla pari con la Macedonia del Nord che però ha riposato nell’ultimo turno. Tuttavia, la Nazionale Azzurra continua a non riuscire a convincere e questo lo sa anche il CT Mancini…