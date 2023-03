Qualificazioni Euro2024: penultima serata di gare

Volge al termine il programma della prima pausa Nazionali dedicata alle Qualificazioni a Euro2024. Oggi ci sarà la penultima serata di partite, in cui saranno impegnate le formazioni dei gironi B, E, F e G. Tra le gare della serata, tutte in programma alle 20.45, spicca Irlanda-Francia diventata una “classica” dopo il clamoroso spareggio del 2009 che impedì a Giovanni Trapattoni di portare gli irlandesi al Mondiale di Sudafrica 2010.

Ieri, intanto, nella prima serata di gare della 2^ giornata de gironi, l’Italia ha avuto la meglio su Malta.

GRUPPO B, OLANDA PER IL RISCATTO

La gara principale della serata, come detto, sarà quella dell’Aviva Stadium di Dublino. I padroni di casa, a riposo nella prima giornata del gruppo, esordiranno nelle qualificazioni ad Euro2024 contro la Francia del neo capitano Kylian Mbappè. I francesi arrivano dalla durissima batosta inferta all’Olanda per 4-0, mentre la Nazionale del CT Stephen Kenny deve misurarsi in questo primo match per capire le sue ambizioni. Nell’altra partita del girone, l’Olanda cercherà e quasi certamente troverà il riscatto contro Gibilterra. Tre punti facilissimi, quasi scontati per gli oranje che devono fornire una prestazione convincente dopo il disastro dello Stade de France.

GRUPPO E, POLONIA: VIETATO SBAGLIARE

Nel girone E, è chiamata a reagire la Polonia. La Nazionale, allenata da Fernando Santos e capitanata da Robert Lewandowski, deve rispondere al brutto ko contro la Repubblica Ceca e giocherà in casa contro l’Albania. Un’ottima occasione per portare a casa tre punti fondamentali nella corsa all’Europeo. Nell’altra gara del girone, la Repubblica Ceca cerca il bis in casa della Moldavia.

GRUPPO F, SVEZIA BATTI UN COLPO

Partita fondamentale anche per la Svezia in vista dell’esito finale delle qualificazioni a Euro2024. Gli scandinavi sono reduci dalla dura sconfitta 3-0 col Belgio, interamente firmata Romelu Lukaku, e oggi ospiteranno alla Friends Arena l’Azerbaigian. Occasione importante per restare in corsa contro un avversario modesto, che ha perso la prima gara 4-1 contro l’Austria. Gli austriaci, a loro volta, se la vedranno contro l’Estonia per bissare il successo della prima gara. Belgio, invece, a riposo.

GRUPPO G, DERBY BALCANICO

Infine, il gruppo G, al momento guidato da Serbia e Montenegro. Un duo che si ritroverà in campo questa sera per decidere nello scontro diretto chi guiderà il girone a fine serata. I montenegrini ospitano la Serbia a Podgorica e cercano il colpaccio contro i più quotati avversari in un derby che promette animi caldissimi. Nell’altra gara del gruppo, invece, l’Ungheria del CT Marco Rossi esordisce in casa contro la Bulgaria. I magiari sono attesissimi in patria dopo le ottime prestazioni in Nations League.