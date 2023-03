Caso Hamilton, è ufficiale la sanzione da 900mila euro che riguarda Verstappen

Caso Hamilton, la rivalità tra il pilota britannico e Max Verstappen si arricchisce di ulteriore capitolo ‘indiretto’: sanzione ufficiale

Negli ultimi anni di Formula 1, la rivalità che ha scritto le pagine più interessanti del mondo motoristico è stata senza dubbio quella tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il pilota britannico è stato a lungo dominatore della scena, con i suoi sette titoli mondiali vinti, ma ha dovuto far fronte, gradualmente, alla crescita esponenziale del figlio d’arte olandese.

Hamilton ha visto sfuggirgli due anni fa, all’ultima gara, quello che sarebbe stato l’ottavo titolo, record assoluto, che invece ancora condivide con Michael Schumacher. Nel clamoroso finale di Abu Dhabi, a spuntarla fu proprio Max Verstappen, in una gara dalla conclusione thriller che ancora fa discutere.

Hamilton, la rivalità con Verstappen e il ‘cambio della guardia’

E’ stato quello soltanto l’ultimo episodio, in pista, di una serie di ‘incontri ravvicinati’ ad alta tensione che hanno riguardato i due.

Una rivalità dura, finita anche sopra le righe, forse oltre la volontà dei due stessi protagonisti. Adesso, a spuntarla, sembra proprio essere stato il pilota olandese, che da quel titolo mondiale ha aperto una nuova era. Lo scorso anno si è confermato a suon di vittorie, triturando la concorrenza con la sua Red Bull. E lo stesso sembra voler fare quest’anno.

L’inglese, d’altro canto, l’anno scorso non ha avuto una vettura competitiva se non nel finale di stagione e anche quest’anno la Mercedes appare piuttosto indietro. In buona compagnia, si intende, perché la freccia austriaca sembra non poter avere rivali credibili. Hamilton resta pilota dal talento smisurato, ma sembra aver dato il meglio di sé, ora c’è spazio per il suo rivale per dare l’assalto alla leggenda di questo sport in cui il britannico è già entrato. Ma c’è un episodio che riguarda entrambi piuttosto da vicino.

Caso Hamilton, commenti razzisti contro il pilota: la decisione del giudice

Hamilton si è sempre distinto in questi anni per la sua lotta al razzismo, ricevendo in ritorno spesso critiche decisamente fuori luogo. Come le frasi dell’ex campione del mondo Nelson Piquet, tre volte iridato negli anni Ottanta.

Il brasiliano, nel 2021, si produsse in commenti razzisti e omofobi nei confronti di Hamilton. A nulla sono valse le sue scuse e il tentativo di spiegare di essere stato ‘male interpretato’. Il Tribunale Civile di Brasilia ha condannato Piquet, non nuovo in tutta la sua vita a intemerate verbali, al pagamento di una multa da 5 milioni di reais, vale a dire 900 mila euro. La particolarità risiede nel fatto che Piquet è il ‘suocero’ di Max Verstappen: l’olandese infatti da oltre due anni è fidanzato con Kelly, figlia dell’ex pilota e modella e influencer di successo.