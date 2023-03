Musetti senza scampo, lo hanno scoperto: cosa c’è dietro la crisi

Lorenzo Musetti va incontro all’ennesima sconfitta, delusione cocente anche a Miami: le cause della crisi dell’azzurro

Se il 2022 è stato per lui l’anno della consacrazione, con grandi partite disputate come per esempio quella contro Novak Djokovic al Roland Garros nonostante la sconfitta, e con i primi successi di rilievo, ad Amburgo e a Napoli, per Lorenzo Musetti il 2023 dovrebbe essere quello della maturazione e del consolidamento. Ma il giovane tennista carrarino sta trovando più di qualche difficoltà.

Il nuovo anno era iniziato alla grande, con l’ingresso per la prima volta in carriera nella top 20 della classifica ATP, issandosi fino alla posizione numero 18. Ma negli ultimi due mesi, le cose sono andate piuttosto male. Soltanto un turno superato, in quel di Buenos Aires, prima dell’uscita ai quarti di finale, per il resto solo sconfitte all’esordio in campo: agli Australian Open, a Rio, a Santiago, a Indian Wells e a Miami.

Musetti, la serie di sconfitte si allunga: crisi senza fine, l’azzurro non trova la svolta

In Florida, a sbarrargli la strada, il ceco Lehecka, numero 44 attualmente al mondo, giocatore solido in un ottimo momento di forma, che magari in un altro periodo sarebbe stato avversario decisamente più alla portata.

Lorenzo, in questo momento, invece, fatica a ritrovarsi. Una crisi ‘di crescita’ che vista la sua giovane età può anche starci, ma che dispiace visto l’enorme talento a sua disposizione, che potrebbe renderlo protagonista di ben altro tipo di tennis.

Come Berrettini, sta vivendo una fase decisamente non semplice. I due sono accomunati anche dalle polemiche relative a quanto stanno vivendo al di fuori del terreno di gioco dal punto di vista sentimentale. Musetti ha rispedito prontamente questo tipo di critiche al mittente, certo è che il suo rendimento in campo è inferiore alle attese e servirà una scossa dal punto di vista tecnico.

Musetti, il difetto che può essergli fatale: la spiegazione del grande ex

Il toscano potrebbe essere agevolato dal ritorno sulla terra rossa in Europa, sua superficie d’elezione. Ma c’è un motivo specifico dietro le ultime sconfitte, secondo Davide Sanguinetti.

L’ex tennista azzurro, che fu numero 42 al mondo, raggiugendo i quarti di finale a Wimbledon nel 1998 e finalista in Coppa Davis con l’Italia nel 1998, al ‘Corriere dello Sport’ ha spiegato infatti: “Lehecka toglieva sempre il tempo a Musetti, non facendolo giocare, non dandogli il tempo di pensare. Hanno iniziato a capire come gioca. In questo momento lui non è in confidenza e l’ha pagato”. Musetti, dunque, dovrà trovare nuove variazioni e imprevedibilità per evitare che il copione continui a ripetersi.