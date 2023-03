Qualificazioni Euro2024: si completa oggi con 7 partite

Con le sette gare in programma oggi si chiude la prima manche di qualificazioni a Euro2024 in programma la prossima estate (14 giugno – 14 luglio 2024), iniziata giovedì scorso.

Quest’oggi in campo le squadre dei gironi A, D e I. Il via alle 18.00 con la sfida Georgia – Norvegia; poi in contemporanea alle 20.45 Scozia – Spagna; Turchia – Croazia; Galles – Lettonia; Svizzera – Israele; Romania – Bielorussia; Kosovo – Andorra.

Le sfide del gruppo A

Occhi puntati sul primo match di giornata che vede protagoniste all’AdjaraBet Arena-Batumi le due nazioni del gruppo A, Georgia e Norvegia. I riflettori senza dubbio sono per Kvicha Kvaratskhelia, l’attaccante ormai d’adozione partenopea verosimilmente darà non poco filo da torcere ad una Norvegia orfana del suo miglior uomo. Erling Haaland ha da giorni lasciato il ritiro della nazionale per infortunio tornando anticipatamente in Inghilterra. Gli scandinavi guidati da Stale Solbakken avranno il compito di riscattare sul campo la sconfitta contro la Spagna in una sfida che non si prospetta per nulla semplice.

Alle 20.45 è previsto il fischio d’inizio della gara tra Scozia e Spagna entrambe reduci da una vittoria nel primo match di qualificazione. All’Hampden Park di Glasgow i ritmi saranno altissimi tra due formazioni di livello che hanno dimostrato compattezza e qualità dei singoli e del gruppo.

Le sfide del gruppo D

Alla Timash Arena di Bursa la Turchia ospita la Croazia per una sfida che ha tutte le carte in regola per dare spettacolo. I padroni di casa arrivano da una vittoria sull’Armenia, mentre i croati contro il Galles hanno rimediato un pari stentato dal sapore di beffa. Una partita dalla difficile chiave di lettura che si giocherà a viso aperto e che potrebbe avere come protagonisti Calhanoglu e Perisic che già alla vigilia del match hanno avuto l’occasione di ricordare quanto affrontato insieme all’Inter.

La Lettonia visita a domicilio il Galles al Cardiff City Stadium. Gli obiettivi sono chiari su entrambi i fronti. Il Galles ha bisogno di ritrovare una vittoria che manca ormai da diversi mesi ( l’ultima rimediata contro l’Ucraina valevole per la qualificazione al mondiale in Qatar). Per la Lettonia invece fare un passo avanti verso i prossimi europei consentirebbe di far sognare una qualificazione che per il movimento calcistico nazionale sarebbe determinante.

Le sfide del gruppo I

Il girone I ha una protagonista indiscussa, la Svizzera. I rossocrociati hanno già vinto nella prima uscita delle qualificazioni Euro2024 e adesso ospitano allo Stade de Geneve l’Israele, reduce da un pareggio contro il Kosovo. Sommer e compagni con tutta probabilità non abbasseranno i ritmi mantenuti sempre alti contro la Bielorussia asfaltata per 0-5. Gli israeliani allenati da Hazan dovranno essere bravi a tenere il passo.

Anche la Romania ha avuto la meglio sull’Andorra nella prima uscita europea e questa sera al suo cospetto alla Nation Arena di Bucarest arriverà la Bielorussia. Un’avversaria che secondo quanto visto nel match contro la Svizzera non dovrebbe facilmente impensierire i rumeni, ma che senza dubbio sarà vogliosa di riscatto.

Un match ad armi pari sarà invece quello tra Kosovo e Andorra. Seppur è vero che il Kosovo ha rimediato un pareggio nella prima sfida di qualificazione. Anche in questo caso la posta in palio è altissima soprattutto sul piano simbolico, per ambo due le parti la qualificazione a Euro2024 rappresenterebbe una svolta storica per il proprio paese.

L’appuntamento per la seconda tranche di sfide valevoli per le qualificazioni a Euro2024 sono in programma a inizio estate, a partire dal 16 fino al 20 giugno 2023.