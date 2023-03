Juve: parte anche un terzo processo, il motivo della nuova accusa

Un terzo processo sportivo per la Juve, sembra spuntare una nuova accusa per quanto riguarda i bianconeri, i tifosi sono davvero stanchi di tutta questa situazione.

Si parla sempre meno di campo e maggiormente di altro, un terzo processo sportivo può coinvolgere la Juve, i bianconeri avrebbero un’altra accusa da cui difendersi. Qualcosa che sta emergendo nelle ultime ore, non proprio a lasciare tranquillo l’intero ambiente juventino.

Juve, aumentano i problemi

Il calcio italiano è diventato una missione quasi impossibile tra faldoni, avvocati e ricorsi. La Juve, in particolare, è la squadra che più di tutte è impegnata in materia, il tema del processo sportivo riguarda da vicino i bianconeri, trascurando un po’ le esigenze della squadra allenata da Max Allegri.

Si pensa meno alla classifica, quanto al doversi difendere in tribunale. Un’altra preoccupazione starebbe piombando sui bianconeri, i tifosi della Juve sono stanchi di tutta questa situazione, logorante e quasi infinita. Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha spiegato perché di fatto i processi diventerebbero tre.

Processo sportivo, cosa sta emergendo

Al bando la tecnica di gioco, le esultanze della curva e i gol sotto l’incrocio, l’attenzione dei bianconeri è improntata sul difendersi dalla accusa. Il processo sportivo è ciò che tiene banco, e domani sarà un giorno importante proprio per capire quali potrebbero essere le linee sul futuro della Juve. Domani, secondo Cds, tutto quanto si troverà nel fascicolo sulle “manovre stipendi e manovra agenti” si trasformerà in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Giuseppe Chinè per la Juve, che dovrà difendersi ancora in tribunale.

I processi diventerebbero tre per la Juve, poiché le partnership “sospette” con altre società italiane rimarrebbero fuori dal secondo deferimento e dal successivo processo. Il procuratore Giuseppe Chinè quindi non dovrebbe includere le carte su questo tema nella conclusione delle indagini, potrebbero emergere successivamente dei nuovi elementi.

I bianconeri chiamati a una tripla difesa

Tre processi, quindi: quello sulle plusvalenze bis, le partnership “sospette” e il “manovre stipendi e manovra agenti”. Il nuovo provvedimento analizzerà la questione stipendi per la Juve nelle stagioni 2019-20 e 2020-21, ovvero quelle della pandemia covid, e con rischi concreti anche per i calciatori. Bianconeri in allerta e le date cominciano a diventare decisive: domani scade il termine per chiudere le indagini e all’inizio della prossima settimana il provvedimento verrà notificato con tutti i capi d’accusa. L’udienza per la Juve si dovrebbe poi tenere entro la fine di aprile. Lo scenario non è davvero dei più semplici, i tifosi aspettano con ansia di mettere all’archivio quest’annata per i bianconeri.