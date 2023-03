Kayla Simmons, la pallavolista più sexy al mondo incanta col workout

By

La pallavolista Kayla Simmons regala costantemente spettacolo sui social: la prorompente statunitense sfoggia curve esplosive

Il connubio tra fascino femminile e sport, lo sappiamo molto bene, risulta spesso irresistibile per il pubblico maschile. E ci sono casi in cui questo binomio viene esaltato al massimo dalla bellezza di alcune protagoniste del mondo dei social. Come nel caso di Kayla Simmons.

27 anni, statunitense, è una grande appassionata di pallavolo ed è stata per un certo periodo anche una giocatrice di buon livello. Oggi, è invece una delle influencer più incontenibili che possa capitare di trovare su Instagram e Tik Tok. Se è la prima volta che avete a che fare con i suoi scatti, comprendiamo il vostro stupore.

Kayla Simmons, spettacolo sublime: forme incontenibili che scatenano il delirio sui social

Kayla ha un passato da giocatrice di pallavolo a buoni livelli, come dicevamo, presso la Marshall University. Non è mai arrivata, però, a sfondare nel volley professionistico. Poco male, perché il suo fascino a dir poco esplosivo le ha aperto una carriera da modella e influencer assicurata.

I suoi numeri sul web del resto parlano chiaro. Su Instagram, Kayla conta quasi un milione di followers, mentre su Tik Tok sfiora addirittura il milione e mezzo di fan. Con una bellezza così prorompente, la cosa non sorprende di certo.

Kayla è diventata una celebrità a 360 gradi e il suo volto ormai campeggia anche su magazine prestigiosi. Davvero difficile non rimanere incantati e ipnotizzati dalla sua silhouette statuaria e avvolgente, che infiamma in un attimo l’atmosfera.

Kayla Simmons, scatti e video mozzafiato: sui suoi profili social svela come si tiene in forma

Il suo segreto, oltre agli innegabili doni di madre Natura, è la grande cura del suo fisico, come da prassi di ogni appassionata di sport. E infatti capita spesso nei suoi video sui social di vederla alle prese con allenamenti particolari per mantenersi tonica e sempre in forma.

Filmati che lasciano il segno e che molto spesso, nelle stories o nei reel social, ci danno una spiegazione di come mai Kayla possa esibire curve così prorompenti. Ormai, la pallavolista americana si avvia a diventare sempre più un volto noto nei feed di tutti sul web e in vista della stagione estiva siamo sicuri che si stia preparando ad esibirsi in immagini sempre più da capogiro.