Buone notizie per l’ex tecnico di Fiorentina e Salernitana, Paulo Sousa. Il portoghese ha infatti appena vinto la Supercoppa degli Emirati Arabi Uniti con lo Shabab Al-Ahli contro l’Al-Wasl (2-2 ai tempi supplementari, 4-1 ai rigori). Questo è il 7° titolo per Paulo Sousa come manager, dopo aver vinto il campionato in Svizzera, il campionato in Israele, 2 Supercoppe e 1 Coppa di Lega in Ungheria, e la Copa Libertadores.