Verso il calciomercato estivo: le occasioni a parametro zero

È già primavera, ed è tempo di programmare la prossima stagione e soprattutto il calciomercato per tutte le società di Serie A e non solo. Uno dei principali argomenti del calciomercato in questa fase sono le trattative per i giocatori che si libereranno in estate a parametro zero. Tante le occasioni, ma noi abbiamo deciso di selezionare un giocatore per ruolo, che possano fare al caso delle società del nostro massimo campionato.

PORTIERI

L’argomento è sempre delicatissimo. Escludendo David De Gea, che ha l’opzione per un altro anno di contratto, tra le scelte ci sono giocatori come Pepe Reina e Samir Handanovic, entrambi ormai a fine carriera seppur esperti di Serie A. E lasciando da parte Ochoa che probabilmente rimarrà a Salerno. Il parametro zero che potrebbe forse attirare l’interesse di qualche formazione della Serie A è Loris Karius, il cui contratto con il Newcastle terminerà e che per questioni personali potrebbe preferire l’Italia nel prossimo futuro. Mentre un altro parametro zero nel ruolo come Marco Sportiello è ormai promesso sposo del Milan.

DIFESA

La difesa delle migliori occasioni a parametro zero potrebbe facilmente disporsi a tre. A condurre il reparto il difensore forse più ambito d’Europa in rapporto qualità/prezzo: Evan Ndicka, francese 25 anni al passo d’addio con l’Eintracht. Con lui il basco dell’Athletic Bilbao Inigo Martinez e il terzino adattato con licenza di offendere Ramy Bensebaini, in scadenza col Gladbach. Tra i giocatori più interessanti esclusi da questo trio ecco Caglar Soyuncu e Yerry Mina, centrali di ottimo pedigree, prossimi a lasciare rispettivamente Leicester ed Everton. Stessa situazione di De Gea per il difensore della Juventus Alex Sandro, prossimo al rinnovo tramite l’opzione.

ESTERNI A TUTTA FASCIA

Con la difesa tre inevitabile ricorrere a terzini o ali che possano coprire il ruolo di esterni a tutta fascia. Sono tante le squadre che cercano giocatori di questo genere nel calciomercato e soprattutto a parametro zero. A sinistra ardua la scelta tra due terzini spiccatamente offensivi come Alex Grimaldo del Benfica e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund. Probabilmente alcuni preferiranno le doti tecniche del portoghese. Su entrambi si dice ci sia la Juventus, che però ha quella casella ormai occupata da Kostic. All’Inter piacerebbe Grimaldo, ma la concorrenza è folta. Dall’altra parte la soluzione più interessante è quella che risponde al nome di Juan Cuadrado. Il colombiano lascerà la Juventus in estate e su di lui ci sono anche squadre della nostra Serie A: in primis la Roma che sta spingendo per convincerlo e sullo sfondo l’Inter, che se dovesse continuare con Inzaghi potrebbe aver bisogno di un esterno così.

CENTROCAMPO

Scelta facile per il centrocampo. La soluzione della coppia di centrocampisti è la più facile per sfoderare poi un trio offensivo di altissimo livello. La coppia di mediani è formata da Adrien Rabiot, che dovrà presto decidere se prolungare con la Juventus, e Ilkay Gundogan. Sul tedesco ci sono tanti club, ma ancora non si può escludere un rinnovo col City. Restano dalla nostra selezione, ma sono nomi comunque molto interessanti: Youri Tielemans, Houssem Aouar, Mahmoud Dahoud, Dani Ceballos e Oxlade Chamberlain. Da escludere invece che Luka Modric e Toni Kroos lascino il Real Madrid a zero.

ATTACCO

Nella nostra selezione la scelta dei parametri zero dell’attacco è invece a più facile. A disposizione sul calciomercato tra i centravanti c’è Marcus Thuram, che fa gola a tante squadre tra cui l’Inter. Con lui ci sono Marcos Asensio, che Milan e Juventus seguono attentamente. E ovviamente Leo Messi, in scadenza dopo il biennio parigino e ancora indeciso sul da farsi. Restano fuori da questa scelta Marco Reus, che certamente rimarrà in giallonero a Dortmund, Karima Benzema per cui vale lo stesso discorso di Modric e Kroos, ma anche Firmino, Zaha, Lucas Moura e tanti altri ultimamente mai considerati troppo dai rispettivi club.