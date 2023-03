Inghilterra, di nuovo caos: il mister “deve lasciare”

Brutte notizie per l’Inghilterra, alle prese con uno scandalo che potrebbe cambiare il futuro della Nazionale: il mister è stato costretto a “lasciare” a causa di un errore incredibile.

Non solo buone notizie. La sosta per le nazionali porta con sé un problema piuttosto spinoso per l’Inghilterra. La compagine vice campione d’Europa, protagonista di due vittorie importanti negli ultimi giorni, tra cui quella già storica al Maradona di Napoli contro la nostra malridotta Italia, potrebbe vedere dei cambiamenti di grande rilievo all’interno del suo staff. Il mister è stato travolto infatti da uno scandalo e sarà costretto “a lasciare”.

Ci sono situazioni che non passano inosservate in Inghilterra. I protagonisti del mondo del calcio, a tutti i livelli, hanno gli occhi puntati degli osservatori esterni e non possono permettersi il minimo errore. I tabloid sono infatti sempre pronti a inchiodarli, innestando quella gogna mediatica che spesso ha effetti dirompenti, come sa bene, ad esempio, Gattuso, di forza tenuto lontano dal Tottenham qualche anno fa.

Quanto possa essere difficile convivere con questa attenzione lo ha imparato, a sue spese, anche il mister dell’Inghilterra. Colpevole di un errore madornale, sarà costretto a pagare in maniera severa, con ripercussioni che potrebbero anche pesare sul futuro della stessa nazionale dei Tre Leoni, in un momento in cui tutto sembrava girare per il verso giusto.

Problemi per Southgate: accuse gravi su un membro del suo staff

Non è stato in prima persona Southgate ad essere coinvolto in questo scandalo che ha trovato ampio spazio sui giornali inglesi, bensì un membro del suo staff, una leggenda del calcio d’Oltremanica: Jimmy Floyd Hasselbaink. L’ex bomber olandese, tra le altre, di Chelsea e Middlesbrough, ricopre oggi il ruolo di coach della fase offensiva della Nazionale. Il suo ruolo potrebbe essere però adesso a rischio, a causa della più classica “buccia di banana”.

Come riportato dal ‘Dailymail’, tutto è nato dal recente confronto tra Inghilterra e Ucraina. Due giorni dopo la vittoria dei britannici contro la formazione di Kiev, sul blog di una società di scommesse è apparsa un’intervista ad Hasselbaink. Peccato che questa società fosse stata bannata dall’Ucraina per aver continuato a lavorare anche con la Russia dopo lo scoppio della guerra.

Un errore incredibile, ma in parte giustificato dal fatto che l’intervista sarebbe stata rilasciata un mese prima rispetto alla decisione dell’Ucraina di sanzionare questa agenzia di scommesse. Nonostante la giustificazione, Jimmy non è stato perdonato ed è stato costretto a interrompere ogni tipo di collaborazione con altre società di scommesse. Una punizione severa ma tutto sommato inevitabile, per evitare ulteriori scivoloni mediatici che, a quel punto, diventerebbero seriamente imbarazzanti per lo staff della Nazionale inglese.