Questo bambino oggi è uno dei piloti più talentuosi della Formula 1: lo riconosci?

Questo bambino oggi è uno dei piloti più talentuosi della Formula 1: chi riesce a riconoscerlo attraverso la prima foto?

Dopo aver ereditato la passione per i motori in famiglia, ha percorso una lunga strada per arrivare al top del Circus. Oggi punta a vincere almeno un titolo mondiale prima del ritiro. In pochi riusciranno magari a riconoscere da questo scatto i lineamenti e il volto di uno dei protagonisti della Formula 1 attuale.

Ovviamente il cappellino, in pieno stile “racer” lascia già immaginare che facesse parte di una famiglia di corridori e appassionati di motori. D’altronde quando tuo padre è uno dei più importanti piloti rally del mondo e una vera istituzione in Spagna, diventa più facile poter intraprendere un certo percorso.

Carlos Sainz è stato indirizzato verso il Motorsport da giovanissimo, con spiccate attitudini per la velocità. Rispetto a Carlos Sainz Senior ha preferito le monoposto di Formula 1 piuttosto dei bolidi da fuoristrada. La scelta si è rivelata azzeccata visto che dopo una lunga gavetta, due anni fa è sbarcato a Maranello, strappando un contratto di tre anni con la Ferrari e affiancando nel box Charles Leclerc.

Carlos Sainz, da figlio d’arte a pilota della Ferrari: il suo percorso in Formula 1

Carlos Sainz Jr. è nato a Madrid il 1° settembre del 1994. Unico figlio maschio di papà Carlos e mamma Reyes, ha due sorelle, Blanca e Ana. I suoi primi passi in carriera avvengono nel settore del karting, dove mostra in età precoce un buon talento. Il nome che porta sulle spalle, se da un lato lo aiuta ad aprire alcune porte, dall’altro lo sottopone a delle pressioni piuttosto importanti.

Nel 2006 Carlos Sainz corre e vince il Madrid Championship, arriva secondo nella Race of Champions e terzo nel Trofeo delle Industrie. Nel 2009, dopo aver vinto il Monaco GP Karting, arrivata la chiamata della Red Bull, per il Junior team.

Con i colori del team austriaco Carlos prende parte all’Eurocup di Formula BMW e vince la Rookie Cup, mentre l’anno seguente debutta e trionfa in Formula Renault 2.0 NEC. L’anno della consacrazione nel Motorsport è il 2014, quando si aggiudica il campionato di Formula Renault 3.5, ritagliandosi così la grande chance del debutto in Formula 1.

La carriera di Sainz: Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari: quanta strada da quella foto da bambino ad oggi

Nel Circus il suo percorso è di buon livello, tanto da meritarsi il passaggio dalla Toro Rosso al team ufficiale della Renault. Con la scuderia di Enstone corre nel 2018, al fianco di Nico Hulkenberg. Poi nel 2019 è la volta della McLaren, con cui riesce a salire sul podio l’anno seguente, nel Gran Premio di Monza. Un secondo posto alle spalle di Gasly che lo proietta nell’orbita Ferrari.

Mattia Binotto lo vede come il nome giusto per affiancare Leclerc a partire dal 2021. Il primo anno è di sacrificio, vista la scarsa competitività della vettura di Maranello. Lo scorso anno, invece, è tutta un’altra storia, con la prima vittoria arrivata a Silverstone e i 9 podi complessivi, che gli valgono il quinto posto finale nella classifica piloti.

Quest’anno proverà a dar fastidio al compagno di squadra e a ritoccare i propri record, pur sapendo che la Red Bull di Verstappen e Perez sembra essere proprio di un altro livello.