Alonso e la carica dei 101: vittoria nel segno di Schumacher

Fernando Alonso sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Il pilota spagnolo dell’Aston Martin, a 41 anni, insegue ancora importanti obiettivi che potrebbero consegnarlo alla storia

C’è un saggio che ha detto che l’età, in fondo, non è altro che un semplice e mero numero. Qualcosa che potrebbe avere una valenza effimera. Evidentemente, il saggio che ha pensato a questa espressione si sarà ispirato a Fernando Alonso.

Il pilota di Formula 1, infatti, non si può annoverare nella categoria esordienti nella classe regina del motosport. La carità di identità dello spagnolo riporta in maniera chiara e precisa, alla voce “data di nascita” la seguente combinazione: 29 luglio 1981. Questo vuol dire che, il prossimo 29 luglio, sabato del Gran Premio del Belgio, il due volte campione del Mondo spegnerà ben 42 candeline. Eppure lo sguardo di Alonso sembra essere sempre lo stesso e cioè, quello che lo ha portato ad essere il pilota che molti, soprattutto quelli più giovani, hanno assunto come proprio idolo.

Fernando Alonso, la terza stagione di Formula 1 dopo il ritorno

Fernando Alonso è uno dei piloti più apprezzati dell’intero circus della Formula 1. Dopo aver gareggiato per oltre 15 stagioni, dal 2003 al 2018, culminate con i successi nel 2005 e nel 2006, il pilota di Oviedo ha deciso di lasciare la massima competizione motoristica al termine del 2018 per dedicarsi ad altri progetti professionali. L’addio alla F1, però, è durato solo tre anni. Infatti, l’ex McLaren, Ferrari e Renault, nel 2021 ha deciso di accettare la proposta dell’Alpine. Per Alonso le stagioni 2021 e 2022, quelle, cioè, alla guida della monoposto francese, non sono state particolarmente semplici.

La prima annata lo spagnolo l’ha chiusa al decimo posto con 81 punti all’attivo, mentre in quella scorsa gli stessi 81 punti gli sono valsi il nono posto nella graduatoria piloti. Da questa stagione Alonso gareggia per l’Aston Martin di Lawrence Stroll. Con la nuova scuderia, l‘ex Alpine ha già conseguito risultati importanti. Nei primi due gran premi della stagione, infatti, Alonso è arrivato due volte terzo. Due piazzamenti che gli hanno permesso di raggiungere i 100 podi.

Fernando Alonso, la carica dei 101: la suggestiva e particolare statistica

Il grande inizio di Fernando Alonso sta inducendo gli appassionati di Formula 1 a sostenere il pilota spagnolo. Nonostante la veneranda età, lo spagnolo ha ancora tantissimi obiettivi da inseguire. Tra questi, senza dubbio, c’è quello di conseguire il podio 101 in carriera. Un numero non casuale, visto che è un traguardo che è stato raggiunto solo dai più grandi piloti della Formula 1. Prost, Schumacher, Hamilton, Vettel e Raikkonen, tutti superato la soglia dei 100 podi.

“Marca.com”, rincara la dose. Tutti questi grandi “nomi” della F1, hanno festeggiato il podio numero 101 con una vittoria. Questo fa pensare che Alonso possa vincere il prossimo GP di Australia e conquistare questo “archivement” prestigioso. C’è anche da tenere conto che il circuito di Albert Park non è molto congeniale alla Red Bull di Verstappen che non ha mai vinto, ne tanto meno fatto la pole in Australia. Alonso, quindi, puè sognare.