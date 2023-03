Federica Pellegrini dimentica i pantaloni: in posa con una maglia e niente altro

Federica Pellegrini sfodera tutto il suo fascino con una prospettiva da urlo; fan in delirio come non mai per la ‘divina’

Ha fatto la storia dello sport italiano e internazionale, con una carriera colma di successi. Federica Pellegrini resterà per sempre una icona del nuoto azzurro e mondiale e un personaggio da cui prendere spunto ed esempio per tutti, un talento che ci ha regalato grandissime gioie ed emozioni.

Grande commozione, ovviamente, nel 2021, alla sua quinta e ultima Olimpiade a Tokyo e all’annuncio del suo ritiro dall’attività agonistica. Gli anni passano per tutti, era inevitabile dopo oltre tre lustri, ma sembrava per certi versi impossibile doversi separare da Federica e dalle sue imprese in vasca. Ma la sua stella continua a brillare di luce fortissima.

Federica Pellegrini, dopo i record alla conquista del mondo dello spettacolo

Già in precedenza, Federica ha dimostrato di essere un personaggio altamente carismatico e a 360 gradi. Con una classe, una eleganza e un carisma capaci di bucare lo schermo e non sorprende che, con un processo avviato già da un po’, la Pellegrini stia andando alla conquista del mondo dello showbusiness.

Con il suo stile, naturalmente, senza eccessi di alcun tipo, soltanto sfoderando la personalità magnetica e la classe di cui è capace. In queste settimane la stiamo apprezzando alle prese con il suo primo reality show, Pechino Express, in coppia, ovviamente, con il compagno ed ex allenatore Matteo Giunta.

Una coppia naturalmente acclamatissima dai fan e in generale dal pubblico televisivo. Federica non passa inosservata e continua a godere del sostegno di tantissimi tifosi e ammiratori vari. Oltre un milione e 700 mila followers su Instagram per lei e del resto, parlando di una leggenda come la ‘divina’, anche questo non sorprende.

Federica Pellegrini, sotto la maglietta niente: visione inguinale che toglie il respiro, ‘divina’ di nome e di fatto

Una leggenda con un fascino che non può certo lasciare indifferenti. E nei suoi scatti, anche questo viene ribadito costantemente. Con una ultima visione in primo piano che scatena letteralmente il popolo del web.

Una maglietta addosso e nulla più, uno spacco micidiale che mette in risalto le solite gambe perfette e attira applausi da ogni dove. Like e commenti meritatissimi e scontati per una Pellegrini che continua a mantenersi in grandissima forma e sa sedurre come poche altre sui social.