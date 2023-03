Nuova penalizzazione in arrivo: slitta la fine del campionato

Per un club è in arrivo una nuova penalizzazione. E la fine del campionato potrebbe slittare. Le ultime.

Terminati gli impegni con le Nazionali, per i club è pronta la volata finale: l’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile i traguardi prefissati. Ma per un campionato ci potrebbe volere più tempo del solito per arrivare alla conclusione.

Infatti, una penalizzazione per il club è ormai in arrivo e a questo punto non si può escludere un rinvio della fine della stagione per avere una classifica molto più chiara e non prendere decisioni a campionato concluso. I ragionamenti sono in corso e presto sarà presa una decisione definitiva.

Udienza fissata: penalizzazione in arrivo, slitta la fine del campionato

Ultime settimane per tutti i campionati prima della consueta pausa estiva, che consentirà a tutti i calciatori di ricaricare le pile dopo una stagione sicuramente molto impegnativa e soprattutto con davvero poche pausa. Ma per alcune squadre l’annata potrebbe durare un po’ più del previsto. Sono in corso, infatti, ragionamenti sulla possibilità di un rinvio della fine della stagione e, di conseguenza, delle vacanze dei giocatori.

Nessuna decisione è stata presa e molto probabilmente si aspetterà ancora un po’ di tempo, ma la strada sembra essere quella di un rinvio. Infatti, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i play-off di Serie B potrebbero iniziare in ritardo proprio per il caso Reggina. Il club calabrese dovrebbe ricevere nelle prossime settimane almeno quattro punti di penalizzazione e quindi si valuta la possibilità di far partire più tardi gli spareggi promozione proprio per mettere alla squadra allenata da Inzaghi di presentare magari un ricorso.

Da sottolineare che è alto il rischio di una seconda penalizzazione e quindi non possiamo escludere anche l’ipotesi di alzare bandiera bianca e non fare proprio ricorso. Questo potrebbe consentire ai play-off di iniziare regolarmente e quindi non subire rinvii.

Ultime Reggina: addio ai play-off?

La Reggina proprio a causa della penalizzazione dovrebbe dire addio ai sogni play-off. Il club calabrese, infatti, per diverso tempo ha sognato la promozione diretta, ma ora l’obiettivo principale è sicuramente quello di evitare una sanzione pesante e poi iscriversi al prossimo campionato.

Infatti, non è da escludere la possibilità che la squadra amaranto non possa prendere parte alla prossima Serie B. Una situazione molto remota, ma dipenderà anche dalle decisioni che prenderà anche il Tribunale. Per il momento l’ok ai pagamenti non è arrivato e questo porterà a delle nuove penalizzazioni. Ma se la situazione non cambia il rischio potrebbe diventare quello di una mancata iscrizione.