Penalizzazione Juve ridotta, altro colpo di scena: la nuova classifica di Serie A

La penalizzazione della Juve potrebbe essere ridotta: in attesa della sentenza, i legali starebbero pensando a una nuova soluzione per ottenere uno sconto sulla pena. La classifica della Serie A cambierebbe ancora

Sconto sulla penalizzazione della Juve? Difficile, ma non impossibile in questo momento. Mentre l’Italia calcistica intera attende con ansia il 19 aprile, data in cui il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul caso plusvalenze, i legali della società bianconera starebbero studiando una nuova mossa per permettere al club bianconero di recuperare almeno una parte dei punti che sono stati tolti. Una riduzione che cambierebbe nuovamente il volto della classifica della Serie A, facendo fare un bel salto in avanti alla squadra di Allegri.

La situazione è ancora molto nebulosa in casa Juve. Negli ultimi giorni si è aperto un nuovo fronte giudiziario nei confronti del club, che oltre al caso plusvalenze dovrà affrontare anche quello già conosciuto sugli stipendi e quello, “nuovo”, sulle cosiddette società amiche. Un triplice fronte che ha portato alcune testate a ipotizzare anche una possibile penalizzazione totale di 30-40 punti. Una sanzione potrebbe mettere a serio rischio addirittura la permanenza dei bianconeri in Serie A.

Questo scenario apocalittico, però, potrebbe essere mitigato già in prima battuta da una mossa a sorpresa del club bianconero, pronto a scendere a patti con la giustizia sportiva pur di ottenere uno sconto sulla prima penalizzazione. Svolta tutt’altro che impossibile da realizzare e che avrebbe effetti dirompenti sulla classifica della Serie A.

Patteggiamento e sconto di pena per la Juve: come cambierebbe la classifica

A riportare questa nuova ipotesi è il ‘Corriere dello Sport’. A quanto pare i vertici societari starebbero pensando di patteggiare la pena per il caso plusvalenze. Una mossa consentita dall’art. 127 del Codice, secondo cui l’incolpato, dopo il deferimento, può accordarsi con la procura per chiedere una sanzione ridotta. Nel caso specifico, dal momento che la sanzione può essere diminuita fino a un terzo di quella prevista, si arriverebbe dai 15 punti attuali a soli 5 punti.

Una restituzione di ben dieci punti che permetterebbe al club bianconero non solo di rivedere l’Europa, ma di superare molte delle pretendenti per un posto in Champions, posizionandosi addirittura sul gradino più basso del podio, a discapito dell’Inter e soprattutto del Milan, che si ritroverebbe d’un tratto buttato fuori dalla zona valida per l’accesso all’Europa “che conta”.

Attualmente, infatti, la classifica recita, per le prime posizioni: Napoli a 71, Lazio a 52, Inter a 50, Milan a 48, Roma a 47, Atalanta a 45 e Juventus a 41. Con la pena ridotta a soli 5 punti, la nuova classifica di Serie A diventerebbe invece questa: Napoli a 71, Lazio a 52, Juventus a 51, Inter a 50, Milan a 48 e Roma a 47. E le polemiche sicuramente non mancherebbero.