Stefanos Tsitsipas che sfogo, il motivo è lampante: “E’ una cosa negativa”

Stefanos Tsitsipas torna al centro delle polemiche nel mondo del tennis, duro attacco del fuoriclasse greco

E’ uno dei migliori talenti della sua generazione ed oggi è il numero 3 del tennis mondiale. Stefanos Tsitsipas dispone di grandi mezzi tecnici che lo rendono avversario difficile per chiunque, ma è anche uno degli atleti più discussi per i suoi atteggiamenti che non sempre hanno trovato il favore del pubblico.

Il greco, 24 anni, ha iniziato la stagione alla grande, confermandosi nelle primissime posizioni soprattutto grazie al cammino agli Australian Open. Ma ancora una volta, in finale, gli è mancato l’acuto decisivo per conquistare il suo primo torneo del Grande Slam, perdendo contro Djokovic. E negli ultimi tempi, il suo rendimento non è stato in realtà irreprensibile.

Tsitsipas in cattiva forma nei Masters americani, come sta adesso

A Rotterdam, era stato sconfitto dal nostro Sinner, che si era preso la rivincita dopo Melbourne. Quindi, nei due Masters 1000 negli Stati Uniti, si è espresso altrettanto sotto tono. Ma con una attenuante non da poco.

In questa fase infatti l’ellenico sta convivendo con dei fastidi a una spalla che gli impediscono di sfoderare appieno tutto il suo gioco. A Indian Wells, addirittura, Tsitsipas è uscito di scena già al primo turno, contro il non irresistibile australiano Thompson, ma patendo proprio il suo cattivo stato di forma. A Miami, dopo un bye e un match vinto per abbandono, è tornato a vincere, contro il cileno Garin, in una sfida comunque complicata, per poi perdere agli ottavi contro l’insidioso Kachanov.

Tsitsipas al rientro dall’America si sfoga contro l’Atp: “Le regole vanno cambiate”

Intervistato da ‘Tennis Channel’, il greco ha svelato la verità sulle sue condizioni attaccando duramente l’organizzazione internazionale dell’ATP.

Ha infatti spiegato che a Indian Wells ha giocato soltanto perché esiste una precisa regola per la quale se non si partecipa a un Masters 1000 si subiscono molte penalizzazioni, tra cui la sottrazione dei punti di un Masters 1000 dell’anno precedente, senza possibilità di recuperarli, il tutto oltre alle multe. Una cosa definita ingiusta e frustrante dal tennista che ha sottolineato come abbia dovuto giocare per forza, pur non stando bene. Infine ha ammesso: “Ora sto molto meglio, sento meno dolore e farò di tutto per tornare al 100%. Ma bisogna riconsiderare le regole dell’ATP, non credo che nessuno voglia vedere in campo dei giocatori infortunati”.