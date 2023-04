“L’ho chiamata Elodie”, decisione pazzesca di un centauro italiano: Iannone avvisato

La love story tra Andrea Iannone ed Elodie ha fatto il giro di tutti i rotocalchi ormai da tempo ed è di pubblico dominio.

La conoscono bene anche i colleghi del pilota italiano e nelle ultime ore c’è stato un simpatico siparietto mostrato alle telecamere di Sky.

Dopo la storica relazione con Marracash e quella più breve con Davide Rossi, Elodie si è legata ad Andrea Iannone. Il pilota italiano di moto è stato spesso al centro delle notizie dei giornali di gossip avendo avuto una lunga storia con Belen. Ora la relazione tra la cantante ed il pilota viaggia a gonfie vele come dimostrano anche i post dei profili social dei due e le foto scattate dai paparazzi che li immortalano in momenti felici. Fa sorridere quanto accaduto nelle scorse ore con un collega di Iannone che ha deciso di chiamare la propria moto da corsa Elodie, avvertendo però prima l’atleta di Vasto.

Chiama Elodie la propria moto: Iannone ‘avvertito’

Andrea Migno riparte dalla Moto 3 e lo fa dal team CIP Green Power per andare a sostituire l’infortunato Fellon.

Il romagnolo avrà quindi l’occasione di rimettersi in pista in vista del GP di Argentina ed è al lavoro per raggiungere un buon risultato che potrebbe dare una svolta alla sua carriera. Rimasto fuori dalla lista dei piloti ‘titolari’, il romagnolo punta a trovare una sella in vista della prossima stagione. Sarà quindi decisiva in questo senso la prestazione che riuscirà a fornire nell’autodromo di Termas de Rio Hondo. Migno ha già però catturato l’attenzione dei giornalisti con un siparietto simpatico avvenuto ai microfoni di Sky.

Questo il racconto del pilota romagnolo a Sky che ha evidenziato come appena arrivato nel team il capo tecnico gli abbia detto di dare un nome alla moto in quanto loro tradizione. Migno ha quindi sottolineato: “Mi ha consigliato di dare il nome di una bella ragazza perché la moto deve essere bella ed apprezzata ed allo stesso tempo una di cui avere stima. Ci ho pensato per una notte ed ho deciso di chiamarla Elodie. Ho mandato un messaggio ad Andrea dicendogli di aver deciso così perché è una bella ragazza ed una grande artista”.

Andrea Migno ha poi concluso raccontando la risposta di Iannone al suo messaggio sottolineando come fosse contento, prima di intimargli poi di farsi forza e dare gas.