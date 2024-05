Atalanta-Juventus, la gara di Koopmeiners: l’olandese osservato speciale

Il centrocampista olandese classe 1996 è reduce da una stagione notevole: il calciatore ha messo a referto 15 gol in 47 partite disputate tra tutte le competizioni, arrivando alla doppia cifra. In Europa League non è ancora riuscito a timbrare il cartellino, in Coppa Italia ha invece siglato tre reti e stasera vuole dare il proprio contributo per quello che sarebbe uno storico primo trofeo.

Sarà osservato speciale della Juventus, che ha messo gli occhi sopra da mesi il calciatore olandese ormai da mesi. Da Bergamo però sono stati chiari, non sarà regalato: chi vuole Koopmeiners deve prepararsi a mettere sul piatto 60 milioni di euro. Su di lui ci sono anche squadre estere, tra cui il Liverpool: prima di pensare al mercato, però, attenzione alla gara di stasera, dove Koopmeiners vuole continuare a stupire e regalare un grande trofeo alla formazione di Gian Piero Gasperini.