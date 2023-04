Marc Marquez, un grande dubbio incombe: non è affatto sicuro

I dubbi sulle condizioni di Marc Marquez, dopo l’ennesimo infortunio, persistono: l’annuncio che preoccupa per il centauro spagnolo

Marc Marquez avrebbe senza dubbio voluto essere protagonista in modo assai diverso, rispetto a quanto è avvenuto, dell’avvio della stagione del motomondiale. Ma per il pluricampione del mondo, il lungo tunnel in cui si è infilato sembra non avere fine.

L’esordio al Gp del Portogallo, a Portimao, lo ha visto sul banco degli imputati per l’ennesimo incidente. L’impatto al terzo giro che ha coinvolto Martin e Oliveira ha fatto e farà discutere.

Marc Marquez, apertura stagionale…col botto e polemiche

Un incidente in cui, pur giustificandosi con un problema tecnico e chiedendo scusa agli altri piloti coinvolti, il pilota della Honda ha manifestato una certa imprudenza, pagata piuttosto cara.

Se Oliveira ha abbandonato il circuito in barella, meglio non è andata a Marquez, che ha riportato una frattura al pollice della mano destra, che lo obbligherà a saltare la gara di questo weekend in Argentina. I commissari di gara, per la sua condotta, lo hanno oltretutto penalizzato e quando tornerà in pista dovrà scontare una doppia long lap penalty, vale a dire transitando per due volte sul traguardo entrando nella corsia box con il limitatore. E non sono mancati naturalmente, da parte degli addetti ai lavori, pareri impietosi su un pilota che non è mai stato particolarmente amato per il suo carattere e per il suo modo di fare in pista.

Marc Marquez, quando torna in pista? Le dichiarazioni del fratello Alex preoccupano

A proposito del ritorno in pista, ci sono in realtà dei dubbi su quando questo avverrà. Già bersagliato da infortuni e operazioni chirurgiche di vario genere negli ultimi anni, il sei volte campione della Moto GP potrebbe in realtà non farcela nemmeno per il Gp delle Americhe ad Austin, come ammesso da suo fratello Alex Marquez, pilota della Ducati team Gresini.

Nella tradizionale conferenza stampa di apertura del Gp d’Argentina, infatti, Alex Marquez ha spiegato che il fratello non è ovviamente contento di saltare la trasferta sudamericana, essendo già la seconda volta. Su un ritorno ad Austin: “Non sono io che posso dire se sarà in grado di correre o meno. Adesso però sta meglio e si sente abbastanza bene”. Soltanto nei prossimi giorni, capiremo dunque se le condizioni di Marc miglioreranno e gli permetteranno di tornare in sella alla sua Honda.