Napoli-Milan: infortunio last minute

Ancora un problemi infortunati in vista della sfida di cartello tra Napoli e Milan che chiuderà il turno domenicale di Serie A.

Non manca ormai molto alla sfida di cartello relativa alla giornata numero ventotto di Serie A. Questa sera, sotto i riflettori del Diego Armando Maradona di Napoli, i padroni di casa primi in classifica ospiteranno il Milan a caccia di punti utili per blindare il proprio posto tra le prime quattro del campionato.

Entrambe le compagini, tuttavia, si affacciano alla sfida non proprio al meglio della loro condizione. Sia da una parte che dall’altra sono infatti diversi i calciatori finiti out per problemi fisici durante queste ultime settimane.

Come se non bastasse, proprio poco fa è stato confermato anche l’infortunio last minute. Non la migliore delle notizie per il tecnico del club impegnato questa sera a partire dal classico orario delle 20:45.

Tegola dell’ultimo minuto in vista di Napoli-Milan

Già nota da tempo era l’assenza di Victor Osimhen. Capocannoniere del Napoli e della Serie A che nel suo periodo italiano è ancora a secco di goal contro i meneghini. Il centravanti nigeriano questa sera non ci sarà ma spera di poter tornare a disposizione per la gara di Champions prevista per il 12 aprile prossimo.

Discorso molto simile per Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese è un’arma in più per il Milan, anche quando non gioca, ma l’età sommata ai diversi problemi fisici capitati al centravanti, non gli stanno più consentendo di essere decisivo come una volta.

Insomma, sia Napoli che Milan stanno facendo i conti con gli infortuni. Qualcuno è tornato in tempo per la sfida. Altri, invece, dovranno rimanere fermi ai box fino a nuovo ordine. In queste ultime settimane ci si gioca ancora molto.

Svelate le condizioni del calciatore

Proprio poco fa Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato l’elenco dei convocati partenopei ed è subito emersa un’assenza dell’ultimo minuto. Si tratta di Mathias Olivera. Esterno sinistro di difesa che ha rimediato uno stop dell’ultimo minuto e non potrà essere della sfida.

Stando a quanto emerge dalle ultime in casa Napoli, il terzino uruguaiano non potrà sfidare il Milan per via della lombalgia. Oltre a lui e al bomber della Serie A, Spalletti non ha altre particolari assenze con le quali fare i conti.

Con ogni probabilità, in attesa di conoscere quelle che saranno le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, mister Spalletti si affiderà al fedelissimo Mario Rui. Esterno portoghese spesso e volentieri titolare nella difesa a quattro dei partenopei.