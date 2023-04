“Belen l’ha fatto dietro le quinte”: la confessione privata a Le Iene

Belen Rodriguez sempre più protagonista a Le Iene, la rivelazione inattesa sulla showgirl e conduttrice argentina

Bellezza mozzafiato che ormai conosciamo piuttosto bene, nel nostro paese da quasi vent’anni, Belen Rodriguez è non solo una delle presenze femminili più affascinanti e seducenti del nostro mondo dello spettacolo. Ma anche un personaggio a 360 gradi che si è imposta con carisma, classe ed eleganza.

Belen non passa decisamente mai inosservata e non c’è solo la sua sensualità ormai diventata iconica a definire la sua cifra stilistica. Con il passare del tempo, si è fatta sempre più apprezzare anche per le sue doti in scena.

Belen Rodriguez, successo sempre più sconfinato sui social e in tv: che classe

Da un po’ di tempo, si è presa le luci della ribalta come conduttrice de Le Iene, ruolo in cui ha dimostrato una grande bravura e disinvoltura, superiore alle attese.

Alla guida del popolare programma di inchiesta di Italia Uno, raccoglie sempre consensi da parte degli ammiratori. Che inevitabilmente continuano a seguirne le gesta anche fuori dalla trasmissione, seguendo gli aggiornamenti sulla vita e tutti gli scatti di cui è capace sul web.

Non stupisce, di fronte a un personaggio con tale notorietà, di essere di fronte a una autentica celebrità dei social, con oltre 10 milioni e mezzo di followers su Instagram. Ma su Belen apprendiamo anche dell’altro, e cioè ci viene svelato qualcosa che la raffigura non come una persona irraggiungibile, ma molto più ‘umana’ di quanto si potrebbe pensare.

Belen Rodriguez, il retroscena inedito svelato da Max Angioni

La rivelazione arriva da Max Angioni, che è diventato co-conduttore de Le Iene al fianco di Belen in pianta stabile dopo l’addio al programma di Teo Mammucari.

Il comico e presentatore, in un intervista al settimanale ‘Di Più’, ha svelato il rapporto che c’è tra lui e la soubrette sudamericana, con rivelazioni che hanno spiazzato tutti sul modo in cui Belen si comporta quando le luci dei riflettori sono spente. “Si è creata una bella sintonia, ha una umiltà unica – ha spiegato Angioni – E’ un esempio da seguire, unica nel suo modo di essere educata. Quando in studio arrivano degli estranei, si presenta a tutti porgendo loro la mano, come se non la conoscesse nessuno”. Un elogio della semplicità che senza dubbio contribuirà a far crescere l’ammirazione nei suoi confronti da parte dei fan.