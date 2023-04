La decisione è presa: Juve, addio a due senatori

La Juventus continua la risalita in classifica ma intanto arriva la decisione su due senatori: scelta fatta, sarà addio

Allegri serve la cinquina. Contro il Verona la Juventus ha infilato sabato sera la quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Un rendimento che ha consentito ai bianconeri di rientrare in maniera importante nella corsa al piazzamento Champions.

Arrivare tra le prime quattro, al netto di quel che sarà il verdetto sui vari filoni di indagine ancora aperti, sarebbe viatico fondamentale per la prossima stagione e per far sì che nel corso del mercato possano arrivare rinforzi importante per completare la rosa che, al di là di tutto, quest’anno ha mostrato più di una lacuna. Servirà intervenire quindi per regalare ad Allegri (al momento un suo addio non è da prendere in considerazione) forze nuove per la Juventus 2023/2023.

Una Juventus che potrebbe però non avere alcuni dei senatori attualmente presenti nello spogliatoio. In particolare sono due i calciatori che potrebbero far le valigie dopo lunghi anni di permanenza in bianconero: la decisione sembra ormai già presa.

Calciomercato Juventus, deciso il doppio addio

Sono due dei calciatori maggiormente utilizzati da Allegri, che si è affidato anche alla loro esperienza nei momenti più complicati della stagione.

Il futuro di Cuadrado e Alex Sandro pare però essere lontano da Torino. Entrambi hanno una situazione simile dal punto di vista contrattuale: in scadenza al 30 giugno 2023. Nel contratto del brasiliano è presente però un’opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di determinate presenze in stagione. Una clausola che lo scorso anno portò al rinnovo proprio di Cuadrado.

Questa volta però le cose potrebbero andare in maniera differente con i due sudamericani lontano da Torino al termine di questa stagione. Una scelta di rinnovamento quella che potrebbe attuare la società piemontese in estate, per dare nuova linfa alla squadra e tornare a vincere. Così i due senatori sono destinati ad andare via, mentre al loro posto arriveranno calciatori più giovani e di prospettiva.

Per la sinistra, ad esempio, il nome spesso accostato alla Juventus è quello di Grimaldo, ma anche Parisi dell’Empoli è uno dei candidati. Sul versante opposto piace Holm del Bologna, tanto per restare a possibili obiettivi in Serie A. Ma per gli acquisti si vedrà quel che accadrà al termine della stagione, in base anche a quel che saranno i risultati nel finire di stagione. Intanto la decisione per gli addii sembra già presa: Alex Sandro e Cuadrado via dalla Juventus.