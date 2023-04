Ferrari e Leclerc, pazienza finita: lo screzio prima del fuoripista

L’inizio stagione in casa Ferrari è stato a dir poco traumatico. La Rossa deve fare i conti con nuovi problemi.

I tifosi della Ferrari e in particolare di Charles Leclerc avevano grandissimi aspettative per questa stagione. In tanti speravano che questo potesse essere l’anno giusto per vincere il Mondiale di Formula Uno o quanto meno lottare da molto vicino con la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Le cose appaiono ‘leggermente diverse’.

Il Mondiale è iniziato da pochissimo, ma la Ferrari è già molto distante dalle prime posizioni, non solo da ‘Super Max’ ma anche dai principali competitor con Mercedes e Aston Martin che sembrano avere un altro passo. Nell’ultimo weekend è andato in scena il Gran Premio di Australia e per la squadra di Maranello è arrivato, ancora una volta, un pesantissimo 0 con sia Leclerc che Sainz a 0 punti.

Il pilota monegasco è uscito nel primo giro, commettendo un errore abbastanza grave, e mostrando difficoltà. Grande beffa per Carlos Sainz invece, penalizzato di 5 secondi dopo un errore in pista con Alonso, e una situazione che, visto la ripartenza finale, lo ha portato all’ultimo posto in classifica. Insomma un momento abbastanza delicato per la Rossa che si notava fin dalla qualifiche.

Ferrari, scontro Leclerc-Sainz nelle qualifiche

Leclerc ha commesso un grave errore nel primo giro, rischiando troppo e ritrovandosi fuoripista. L’ennesimo errore di un Mondiale che lo vede già ai margini e ora anche la Ferrari non ha gradito. Allo stesso tempo il pilota si era lamentato dopo le qualifiche, testimoniando che i rapporti tra lui e Sainz sono più tesi che mai. Nel Q3 delle qualifiche Charles ha usato parole ‘al vetriolo’ e rilasciato dichiarazioni che hanno acceso le polemiche. Ecco le sue parole:

“Bisogna capire cosa è successo con Carlos nelle qualifiche, io dovevo spingere in quel giro e mi sono ritrovato Sainz davanti che preparava le gomme. Parlerò con il team di quello che è successo”. Già lo scorso anno la Ferrari e Leclerc si sono trovati in contrasto per alcune particolari problematiche, con il monegasco che lamentava alcune scelte dei meccanici ed un rapporto sempre più teso. Ora testa al prossimo Gran Premio, ma i rapporti tra le parti sono più freddi che mai. Non sono escluse ulteriori dichiarazioni in merito a questa piccola rottura con la Ferrari che è comunque chiamata a reagire, al più presto.