Europa League, la Roma stasera affronta il Braga. Le possibili scelte di Ranieri

Passata la due giorni di Champions League, questa sera è di nuovo tempo di Europa League. Alle 18.45 infatti la Roma di Claudio Ranieri ospiterà all’Olimpico il Braga, in una gara da vincere ma da non sottovalutare perché i portoghesi, nonostante siano in un momento complicato della propria stagione, hanno a disposizione diverse pedine che potrebbero mettere in difficoltà i giallorossi. Ecco la probabile formazione della Roma con Claudio Ranieri che deve ancora sciogliere qualche dubbio.

La probabile formazione della Roma:

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saud, Pisilli, Paredes, Kone, Angelino; El Shaarawy, Dovbyk