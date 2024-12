Sinner o Alcaraz? Non ci sono dubbi: verdetto pesantissimo

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? La domanda è stata posta ad un protagonista del circuito, che non ha avuto dubbi nella scelta. Le sue parole

Ci siamo quasi. Ancora qualche giorno di attesa e sarà tutto pronto per l’inizio della stagione tennistica 2025. Un’annata che si prospetta ricca di spunti d’interesse per gli appassionati, i quali non vedono l’ora di tornare ad emozionarsi a suon sfide da urlo tra i grandi protagonisti del circuito Atp.

Tutti i riflettori sono chiaramente puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, gli amici-rivali che quest’anno si sono divisi i titoli slam e promettono di darsi battaglia anche nel prossimo futuro. D’altronde, considerata la loro giovane età, il dualismo tra l’azzurro e lo spagnolo sembrerebbe destinato a prendersi la scena per parecchi anni.

Chi tra Jannik e Carlos riuscirà ad avere una carriera migliore soltanto il tempo – anzi, il campo – potrà dirlo. Intanto, però, si può certamente discutere di quanto si è visto negli ultimi mesi.

Gli ultimi mesi ci hanno raccontato che Sinner ha avuto un rendimento clamoroso valsogli la prima piazza del ranking mondiale, mentre Alcaraz ha brillato solo ad intermittenza e concluso l’anno in terza posizione. Contemporaneamente, tuttavia, bisogna sottolineare che l’iberico, pur conducendo una stagione meno positiva rispetto al tirolese, è stato uno dei pochi ad aver sconfitto Sinner nel 2024, e l’ha fatto per ben tre volte (Indian Wells, Roland Garros e Atp 500 Pechino).

Sinner o Alcaraz? Nessun dubbio per il tennista tedesco: le sue parole

Fatte tali premesse, possiamo dunque giungere all’interrogativo su cui tanti appassionati ed addetti ai lavori stanno discutendo in queste ore: Sinner o Alcaraz, chi è stato il miglior tennista dell’anno? La classifica non mente: se Jannik ha chiuso la stagione con oltre 4mila punti di vantaggio su Carlos un motivo ci sarà. Peraltro, a parità di Slam, l’azzurro può vantare anche il trionfo alle Finals di Torino e quello in Coppa Davis con la selezione tricolore.

Insomma, Sinner ha fatto decisamente meglio di Alcaraz nell’arco della stagione e può essere ritenuto – a giusta ragione – il miglior giocatore del 2024. Ne è convinto anche uno che Jannik spesso e volentieri se l’è trovato dall’altra parte della rete. Ci riferiamo a Jan-Lennard Struff.

“Direi che Jannik Sinner è stato il migliore, ha vinto due Grandi Slam, il che è incredibile”, ha esordito il tedesco in una recente intervista riportata da ‘Tennis World’. “Anche Alcaraz ne ha vinti due, quindi o uno o l’altro, ma l’italiano ha vinto anche la Coppa Davis alla fine, oltre alle Finals”, ha poi sottolineato.

Infine, Struff ha concluso il suo intervento spendendo altre parole al miele per il rappresentante nostrano: “Jannik è così costante dalla linea di fondo… Colpisce così forte che si cerca di trovare un punto debole in lui, ma non ne ha uno. È molto difficile affrontarlo”.

Caso chiuso, ci sembra di poter dire. Appuntamento alla prossima stagione, con la speranza che torneremo ad ascoltare discorsi simili tra 12 mesi…