Paola Egonu, selfie e dedica: “Felici insieme”, torna il sorriso

Paola Egonu, giocatrice del Vakifbank, nella prossima stagione tornerà a giocare nel nostro paese: nel mentre si gode la sua amica Giuditta

La pallavolista della nazionale e, attualmente, del Vakifbank sta mettendo insieme ancora una volta una grande stagione, in attesa di trasferirsi al Vero Volley Milano.

La fortissima azzurra ha vissuto mesi difficili dopo l’estate scorsa, con quanto successo dopo l’ultima partita giocata con la maglia della nazionale. Paola Egonu, infatti, una volta arrivata in zona mista per le interviste si è sentita chiedere, dal giornalista, se si sentisse davvero italiana e la giocatrice ha sbottato, dando il momentaneo addio alla selezione. Questo perché, a parer suo, il nostro paese ha dimostrato ancora una volta di essere razzista: si è sentita attaccata e ha preferito prendere questa scelta. Il commissario tecnico Davide Mazzanti proverà a farle cambiare idea, ovviamente, e alcune novità potrebbero arrivare nel prossimo periodo.

Paola Egonu, la dedica alla sua migliore amica

In queste ore Paola Egonu ha voluto postare delle foto molto importanti su Instagram, portando davanti ai suoi fan tutte le sue amiche più importanti. Una su tutte Giuditta Lualdi, sua migliore amica, anche lei pallavolista e in forza a Busto Arsizio. La dedica della giocatrice del Vakifbank è stata: “Giorni felici” e la stessa Giuditta Lualdi ha risposto: “Felici insieme”.

L’inizio di questo 2023, però, per Paola Egonu è stato importante anche lontano dal rettangolo di gioco, perché c’è stata un’altra chiamata importante. Amadeus, infatti, nel ruolo di direttore artistico e conduttore l’ha voluta al suo fianco in una serata dell’ultimo Festival di Sanremo. La pallavolista si è districata in maniera notevole in un ambiente diverso dal suo, portando anche un monologo che ha trovato grande approvazione sia dal pubblico del Teatro Ariston che da chi l’ha vissuto da casa in televisione.

Secondo alcune indiscrezioni Paola Egonu nella prossima stagione tornerà a giocare in Italia, lasciando il Vakifbank e la Turchia, dopo solo una stagione. La nativa di Cittadella dovrebbe accasarsi al Vero Volley Milano pronto a fare un grande investimento ma, ovviamente, si dovrà attendere l’annuncio ufficiale.

Per quanto concerne il possibile futuro in nazionale, secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sarebbe stato un incontro risolutivo tra il C.T Davide Mazzanti e Paola Egonu. Nello stesso anche Stefano Recine per parlare del futuro, con la pallavolista che avrebbe dato la disponibilità per la maglia azzurra.