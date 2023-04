Tennis, da mamma a modella: il gioco di luci esalta le forme

Un’ex tennista professionista, cha ha una figlia piccola, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram gli scatti di uno shooting fotografico

La vita da sportivo è molto faticosa. Richiede tanta pazienza e un allenamento costante, perché per raggiungere certi livelli e certi risultati il talento non basta mai. Serve la testa e bisogna crederci fino in fondo. Solo così è possibile superare determinati step.

Parliamo di una sfida continua con se stessi, che necessita di anni e anni di sacrifici. Altrettanto vero, però, che lo sport in diversi casi permette di togliersi grandissime soddisfazioni, sia per quanto concerne la carriera che sotto l’aspetto economico. Basti pensare, ad esempio, agli stipendi che arrivano a percepire tantissimi calciatori. C’è chi diventa milionario già in giovanissima età, dato che il calcio è seguito da miliardi di spettatori in tutto il mondo e circolano quantità industriali di soldi. Con l’avvento degli sceicchi, poi, il volume di denaro è aumentato ulteriormente. Tant’è che nell’estate del 2017 il ricchissimo Paris Saint Germain targato Nasser Al-Khelaifi spese la bellezza di 222 milioni di euro per acquistare un singolo attaccante: Neymar Jr. Ma questo è soltanto l’apice di un sistema che probabilmente andrebbe rivisto in profondità, anche se il Covid ha lasciato degli strascichi non da poco.

Nel tennis, invece, la situazione è abbastanza differente. Da Rafael Nadal a Novak Djokovic, passando per Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Le star della racchetta guadagnano tendenzialmente cifre di gran lunga inferiori rispetto a quelle che entrano nelle casse dei vari Cristiano Ronaldo, Messi ecc… E se scendiamo di livello, il distacco diventa ancora più notevole. Per le donne la situazione rimane più o meno la stessa. Nonostante ciò, il tennis dà comunque la possibilità di realizzare dei veri e propri sogni, come la vittoria di Wimbledon (il torneo per eccellenza) ad esempio. Ma ogni percorso ha un punto di inizio e una fine, di conseguenza molti sportivi cominciano ad elaborare a distanza di anni il proprio futuro, la loro vita che prenderà il via dopo che smetteranno definitivamente di giocare.

L’ex tennista Anna Smolina pubblica uno shooting fotografico: scatti bollenti

In tal senso, non è mai semplice prendere una decisione e capire cosa si vuol fare davvero. Alcuni si dedicano ad altri sport (Gareth Bale ora gioca a golf) o magari chi può intraprende delle attività imprenditoriali.

Noi ci soffermiamo su Anna Smolina, ex tennista professionista diventata a tutti gli effetti una ‘fashion lover‘. È mamma di una bambina di nome Mira e sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore, ha pubblicato uno shooting fotografico niente male, in cui il gioco di luci esalta le sue forme. “Era da tanto tempo che non andavo a fare un servizio fotografico in studio, mi mancava questa atmosfera. Mi dà energia“, ha scritto Smolina nella descrizione del post. Il risultato è davvero ottimo.