Cassano-Leclerc, sono scintille: parole al vetriolo

Una nuova polemica per Antonio Cassano, che questa volta ha nel mirino Charles Leclerc pilota della Ferrari, che non ha iniziato benissimo il mondiale di F1 2023

L’ex attaccante della Roma ora polemizza anche con un protagonista del Circus. Cassano, intervenuto senza peli sulla lingua alla Bobo Tv, ha così polemizzato con Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, in attesa di maggior fortune nelle prossime gare del campionato mondiale.

Dal calcio ai motori, il passo è breve. D’altronde sono le due passioni sportive che impegnano maggiormente le discussioni dei tifosi e anche dei personaggi sportivi. Come in questo caso, Antonio Cassano ha lasciato i panni del commentatore calcistico, passando direttamente a quelli di critico della Formula 1.

Il suo mirino è davvero particolare, andando così a criticare direttamente Charles Leclerc, pilota della Ferrari non proprio partito a razzo nelle prime gare del mondiale. Il ferrarista arranca, e Cassano ha dato una frecciata delle sue che sta facendo molto discutere i tifosi sui social.

Parole al veleno di Cassano: Leclerc nel mirino

Antonio Cassano è entrato direttamente a gamba tesa sul pilota monegasco. La Ferrari ha tante difficoltà, nelle prime gare del campionato mondiale ha arrancato decisamente. La vettura appare decisamente indietro, Red Bull e Aston Martin sono già molto più avanti nello sviluppo. Cassano però ha mirato direttamente su Leclerc, reo a suo dire di non essere particolarmente brillante: “Sta sempre a dire che la macchina non va, perché non si inventa qualcosa proprio lui?”.

Le critiche di Cassano verso Leclerc sono state forse un tantino esagerate, il pilota della Ferrari non ha ancora replicato ma c’è molto da aggiungere in merito a questa vicenda. In Formula 1 non sempre le macchine partono benissimo, i piloti hanno bisogno anche di studiare un po’ le strategie dei paddock. E non sempre è colpa degli stessi, basti pensare a quanto accaduto in Australia.

Il pilota monegasco avrà sicuramente ascoltato le parole di Cassano, che ha sbagliato qualcosa nelle statistiche. L’ex calciatore della Roma aveva elogiato Sainz, arrivato settimo secondo Cassano, ma in realtà il piazzamento dello spagnolo era di un 12° posto arrivato dopo le penalità in Australia. Così come è abbastanza oggettivo come Leclerc possa fare ben poco a fronte dei continui problemi della vettura. Cassano ha quindi sentenziato a modo suo e nettamente, ma il campionato è ancora lungo e ricco di possibili svolte. Proprio quelle che servirebbero alla Ferrari e al monegasco per cambiare rotta.