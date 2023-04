Salta Lazio-Juve, tegola per il tecnico: assenza last minute per un big

Il posticipo di stasera tra Lazio e Juve registra l’assenza di un big, un bel problema per il tecnico che dovrà cambiare l’assetto della sua formazione.

È una sfida di campioni ma precari. Da una parte la Lazio di Immobile e Milinkovic Savic, dall’altra la Juve di Vlahovic e Di Maria, ma c’è un big che guarderà con ogni probabilità tutta la gara dalla panchina e ciò non piace ai tifosi.

Ultima ma non ultima, in senso di importanza, sarà la sfida di stasera all’Olimpico a chiudere il turno pasquale. Dimentichiamo la magia di un tempo, quando si giocava in contemporanea, Lazio-Juve è il match che chiude due giornate con partite piazzate un po’ dovunque. Non piace ciò nemmeno a Sarri e Allegri, i mister che devono fare i conti con squadre precarie dal punto di vista fisica.

Un tecnico perde un big, con ogni probabilità non sarà presente per Lazio-Juve ed è un’assenza di peso che può condizionare il match. Le condizioni non sono eccellenti, così ecco la decisione che potrebbe essere definitiva.

Assenza di un big, il tecnico è deciso

Preparativi e ultimi appunti per le due squadre, che hanno un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Lo ha sottolineato Allegri, il tecnico della Juve è anche influenzato e vedrà la gara da casa, mentre un big è partito con la squadra ma non sarà molto probabilmente della contesa, proprio salvaguardandolo in vista dell’Europa. Di Maria è il big in odore di assenza per la sfida di stasera tra Lazio e Juve, una mancanza di peso per l’attacco bianconero.

L’impressione delle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, è che lo staff tecnico voglia preservare sia Milik che l’argentino in vista della gara contro lo Sporting Lisbona. Mettendo così un chiaro segnale all’interno del gruppo e dando anche maggiori responsabilità agli altri attaccanti.

Di Maria a riposo per Lazio-Juve

La squadra bianconera giocherà con Vlahovic dall’inizio molto probabilmente supportato da Kean (doppietta all’andata e ora è tornato in forma). Chiesa e Soulè entreranno nella ripresa in Lazio-Juve, mentre altri big saranno tenuti a riposo o comunque andranno in campo con un minutaggio molto limitato come Milik. Di Maria invece potrebbe proprio marcare assenza se la gara si metterà sui binari giusti per i bianconeri. Si centellinano le forze, in ogni gara si faranno i conti per capire come risparmiare energie in vista dell’obiettivo europeo.