Tennis, vacanze a Sharm el-Sheikh: il selfie in bikini è hot

La tennista russa “infiamma” i fan di Instagram con una foto in bikini scattata mentre si concedeva un po’ di relax a Sharm-el-Sheikh

La stagione è in pieno svolgimento e tra maschile e femminile si stanno disputando diversi tornei in giro per il mondo. Per gli uomini ci sono gli Atp 250 di Houston, Marrakech ed Estoril, mentre le donne sono impegnate tra Bogotà e Charleston, tutti tornei di preparazione in vista dell’importante appuntamento del Roland Garros.

Un sogno poterlo vincere e questo accomuna un po’ tutti i giocatori che si affacciano al professionismo. Prima di arrivare a coronarlo, però, è necessario fare tutta la trafila nei circuiti giovanili e inferiori. Alcuni ci riescono prima, altri dopo, ma non per questo è vietato sognare.

Ed è forse un po’ anche questa la speranza di Ekaterina Reyngold, tennista russa classe 2001 impegnata principalmente a livello ITF. Nei mesi scorsi, per lei c’è stata anche la possibilità di partecipare agli Australian Open, dove però è stata sconfitta al primo turno di qualificazione da Mirjam Bjorklund. Il match si è chiuso 7-5 6-1 in favore della svedese e alla fine la 22enne nativa di Mosca ha dovuto rimandare il proprio ingresso nel tabellone di uno Slam.

Intanto, però, Reyngold si è guadagnata le attenzioni degli appassionati di tennis non tanto per le sue giocate in campo, bensì per le sue indiscusse doti estetiche testimoniate da diversi scatti condivisi su Instagram.

Ekaterina Reyngold, che spettacolo in bikini: la foto è mozzafiato

Sul suo profilo la vediamo spesso in azione in campo, tra match e allenamenti, sempre concentrata su quello che deve fare. Tuttavia, sempre su Instagram ci sono anche foto che la ritraggono in ben altri contesti.

Ad esempio, si possono trovare scatti in abito da sera e casual, e ciò che non cambia è il suo fascino, ad altissimi livelli. Per non parlare poi delle immagini dove la vediamo indossare bikini che esaltano il suo fisico da atleta. E con un viso dolce e sensuale al tempo stesso, i fan non possono fare altro se non metterle like e inviarle commenti di apprezzamento.

Apprezzamento dei fan che è arrivato anche nei giorni scorsi, quando la tennista ha pubblicato una stories in cui la sua sensualità è stata messa ancora più in risalto da un bikini che ne esaltava le curve.

Un’immagine che l’ha immortalata in un momento di relax in piscina, in attesa di scendere in campo per dire la sua in occasione del torneo ITF d’Egitto dove avrebbe fatto il suo debutto di lì a poco, come confermato peraltro dalla didascalia in sovraimpressione: “La preparazione sta andando bene” si legge. Insomma, Ekaterina si conferma una delle tante bellezze del tennis femminile nella speranza che in futuro possa ottenere i risultati sperati.