Michael Jordan, la villa dei sogni è anche maledetta: è finito in manette

Un episodio spiacevole è avvenuto in questi giorni e riguarda l’iconica villa di Michael Jordan. Cosa è successo

Basta citare il nome di Michael Jordan e l’attenzione dei fan sale alle stelle. Sei anelli, sei riconoscimenti di MVP delle Finals, dieci volte nel miglior quintetto della stagione e a questi premi se ne potrebbero aggiungere tanti altri ancora.

Negli anni MJ si è affermato come uno dei migliori giocatori dell’NBA, e ancor prima del suo ritiro c’era già chi lo riconosceva come il miglior cestista di tutti i tempi. Il suo talento e la sua mentalità agonistica erano sotto gli occhi di tutti, tanto che a Nike gli valse un successo senza precedenti, come raccontato peraltro dal nuovo film “Air – La storia del grande salto”.

Già da giovane era considerato una potenziale stelle, e le sue prestazioni con la maglia di North Carolina gli valsero la terza chiamata assoluta al Draft del 1984. Chicago ci vide giusto e alla fine si portò a casa i suoi primi titoli della storia. I Bulls di Jordan, del resto, hanno rappresentato un’epoca del basket NBA e proprio in quegli anni le prime partite della lega d’Oltreoceano iniziarono ad essere trasmesse anche nel resto del mondo.

Insomma, l’apporto di Michael contribuì a rendere la pallacanestro una passione per milioni e milioni di persone e ancora oggi è quasi venerato dai tifosi. Tuttavia, in questi giorni un episodio spiacevole è avvenuto proprio nella sua iconica residenza, quella con il cancello con il numero 23 per intenderci, dove, però, non abiterebbe più dal 2012.

Michael Jordan, il ragazzo è in arresto: ecco cosa è successo

Come riporta TMZ, un 18enne sarebbe stato trovato all’interno della proprietà di Jordan e ora sarebbe in arresto in attesa di rispondere per accuse di violazione di domicilio e danni. Il ragazzo avrebbe forzato il cancello per poi introdursi nella tenuta di Michael per cercare di portare via qualche cimelio quando gli agenti sono arrivati sul posto cogliendolo in flagrante.

Una storia, questa, che quasi conferma una “maledizione” per questa lussuosissima abitazione. Una villa da sogno a tutti gli effetti con 9 camere da letto, 19 bagni, 14 posti auto, una super cucina, campo da basket personalizzato e piscina al coperto. A questo si dovrebbe aggiungere poi un immenso terreno di quasi 3 ettari e un campo pratica da golf, altra grande passione di Jordan.

Ora, come detto, l’ex cestista non ci abiterebbe più da 11 anni e la proprietà sarebbe in vendita per circa 15 milioni di dollari. Una cifra che, però, al momento sembra che nessuno sia disposto a pagare. E pensare che all’inizio la somma che chiedeva Michael era di quasi 30 milioni, inevitabilmente scesa proprio per la mancanza di richieste.