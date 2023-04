Serie B in campo a Pasquetta: verso la volata finale

Mancano sette giornate alla fine della regular season di Serie B. Domani, nel giorno di Pasquetta, il campionato cadetto tornerà in campo per la 32^ giornata. Le formazioni, soprattutto quelle in lotta per i playoff e per evitare i playout, da qui alla fine dovranno sbagliare il meno possibile.

PROMOZIONE DIRETTA, QUESTIONE ARCHIVIATA?

La lotta per la promozione diretta sembra ormai una questione tra due squadre: Frosinone e Genoa. I ciociari hanno rallentato (due pareggi e ko) nelle ultime settimane perdendo quasi tutto il vantaggio sulla seconda posizione. Il posto nelle prime due comunque non sembra affatto in discussione per i laziali che conservano 10 punti sul Bari terzo. Il Genoa, invece, con quattro vittorie consecutive di è consolidata al secondo posto. Domani i rossoblù, impegnati a Como, possono approfittare dello scontro diretto Sudtirol-Bari (quarta e terza in classifica) per guadagnare ulteriore vantaggio. Il Frosinone, invece, prova a ripartire dall’incrocio interno con l’Ascoli.

LOTTA PLAYOFF

Se Sudtirol e Bari hanno un buon vantaggio da gestire per tenersi strette le posizioni migliori dei playoff., dietro è battaglia. Per i restanti quattro posti il trenino di squadre in lotta per il momento è guidato dal Cagliari. Tra i sardi e la Ternana decima ci sono solo 6 punti. Una situazione che coinvolge anche Pisa, Reggina, Parma è Palermo. Occhio allo scontro diretto tra Cagliari e Pisa, di scena domani alle 18 all’Arena Garibaldi, la gara potrebbe decidere molto della lotta playoff. La Ternana proverà a rimanere agganciata al gruppone incrociando le sue ambizioni con le speranze salvezza del Brescia. Idem per quanto riguarda la Reggina, che ospita il Venezia; il Palermo ospita il Cosenza. Infine, il Parma farà visita al Cittadella.

SALVEZZA E PLAYOUT, TANTE SQUADRE COINVOLTE

Nella parte bassa della classifica di Serie B, SPAL, Benevento e Brescia rischiano seriamente di perdere ogni speranza. Ferraresi e campani hanno cinque punti di ritardo dal Perugia quartultimo. Per quanto riguarda la zona playout, sono almeno sette le squadre coinvolte. Otto se si considera la Ternana che si trova a metà del guado potendo guardare alla zona playoff. Una situazione di grande incertezza, che si risolverà come sempre nelle ultimissime giornate.