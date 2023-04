Pallavolo, micro bikini per Kayla Simmons: nel video è incontenibile

La pallavolista Kayla Simmons non la smette più e con il suo fascino a dir poco esplosivo continua a infiammare i social

Sono numerose le bellezze dei social che si fanno notare soprattutto per la loro passione per lo sport. Costituendo, inevitabilmente, un binomio a cui il pubblico maschile assai difficilmente può resistere. Tra queste, è davvero difficile rimanere indifferenti di fronte alla fisicità prorompente e maestosa di Kayla Simmons.

Grande amante della pallavolo, è una influencer piuttosto in voga negli Stati Uniti, ma la sua fama sta rapidamente spostandosi in tutto il globo. Kayla si è già guadagnata non poche copertine importanti, nonché l’ammirazione incondizionata da parte di larghe fette di pubblico.

Kayla Simmons, curve che bucano lo schermo su Instagram: una vera bomba

In realtà, la 27enne americana non è una giocatrice professionista, anche se continua ad amare molto il suo sport preferito.

Dopo essere stata una buona giocatrice a livello universitario per alcuni anni, non ha compiuto il grande salto al livello successivo. In compenso, come personaggio social sta spopolando, e non potrebbe essere altrimenti. Kayla risalta immediatamente per un fisico clamoroso, con curve che lasciano a dir poco senza fiato. Una serie di visioni che non possono che lasciare il segno. Se è la prima volta che la vedete, ve lo garantiamo: è tutto vero, non è uno scherzo della vostra immaginazione.

Kayla Simmons, il costume non contiene niente: non crederete ai vostri occhi

Il seguito sul web di Kayla continua a crescere in maniera vertiginosa e ormai si avvicina ai 950 mila followers su Instagram. Nell’ultimo post, ci fornisce ulteriori motivi per continuare a seguirla con grande curiosità e interesse.

Sorridente e scanzonata, Kayla si esibisce in un reel molto seducente, muovendosi a tempo di musica e mettendo in evidenza le sue curve vertiginose. La scollatura esagerata letteralmente non sta dentro al costume, strabordante e dalla sensualità infinita. Curve che accendono in un attimo la passione e la fantasia, e non è finita qui. Con le sue movenze, Kayla offre anche una prospettiva invidiabile dell’altrettanto clamoroso lato B. Il tutto, non c’è bisogno di dirlo, fa sì che per lei ci siano like e commenti entusiasti a perdifiato. L’inizio della primavera da parte sua è stato a tinte fortissime, e quello che ci aspetta in vista dell’estate appare ancora meglio.