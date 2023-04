Leao, incredibile retroscena: riguarda Ibrahimovic

C’è grande delusione in casa Milan per il pareggio casalingo contro l’Empoli che rende sempre più difficile la qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri.

Ora gli uomini di Pioli sono concentrati sui quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Nel frattempo sono arrivate interessanti parole di Rafael Leao anche nei confronti di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante portoghese deve molto della sua crescita alle lezioni impartite dal compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Arrivato con il compito di far crescere i giovani a fianco a se, lo svedese ci è riuscito eccome, portando il classe 1999 lusitano ad essere votato come miglior giocatore dello scorso campionato. Alle prese con il possibile rinnovo del contratto con il Milan, la punta esterna ha raccontato molto di se in un’intervista rilasciata a Outpump, regalando anche un retroscena su compagno di squadra classe 1981.

Leao racconta un retroscena su Zlatan Ibrahimovic

Il legame tra i due giocatori che hanno 18 anni di differenza è ben visibile in campo con l’ex Lille che ha svelato un retroscena.

L’attaccante portoghese ha affermato di prendere molto da Ibrahimovic sia come giocatore che come uomo: “Lo tengo vicino a me tutti i giorni, è un esempio. Lui mi ha insegnato l’importanza del chiedere – ha affermato ad Outpump – e del restare concentrato. Parliamo sempre ma non come colleghi, ma come uomini“. Parole che rivelano quello che sia il pensiero di Rafael Leao nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, autentico leader della squadra rossonera. Un connubio vincente quello tra i due che lo scorso anno è stato decisivo per il ritorno alla vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri.

Il Milan avrà bisogno di entrambi in questo finale di stagione per cercare di uscire da un momento difficile in campionato, spezzato solo dalla roboante vittoria in casa del Napoli. Una crisi, quella rossonera, che rischia di lasciare fuori i campioni d’Italia in carica dalla prossima Champions League. Un danno sia di immagine che economico che il Milan non può permettersi. Senza l’accesso alla Champions League Maldini e Massara dovrebbero pensare alla cessione di qualche pezzo pregiato, tra cui proprio Rafael Leao.

Fuori dalla lista Champions League e comunque infortunato, Zlatan Ibrahimovic resterà al fianco dei suoi compagni di squadra per preparare la doppia sfida contro il Napoli nella competizione continentale per provare a portare gli uomini di Pioli tra le migliori quattro d’Europa.