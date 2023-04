Leclerc non si fida della Ferrari: incredibile ammissione

Charles Leclerc comincia già a nutrire grandi dubbi sulla tenuta della Ferrari e questa è una clamorosa indiscrezione in un campionato di F1 che ancora dovrà regalare tante emozioni

Il pilota della Ferrari è rimasto delusissimo dalle prestazioni della macchina negli ultimi gran premi: Leclerc si aspettava senza dubbio un impatto diverso. Così, l’ammissione dell’asso in rosso diventa qualcosa di imprevedibile per la stessa scuderia di Maranello.

L’anno della rinascita sta diventando un altro calvario. L’inizio del 2023 in Formula 1 per la rossa non è stato meraviglioso: i piloti hanno raccolto pochi punti e ci sono sempre polemiche che corrono più veloci delle macchine. Il team principal Frederic Vasseur ha inoltrato l’appello per togliere la penalità di Carlos Sainz nel precedente gp (vincendolo arriverebbero 12 punti in classifica in più), ma in casa Ferrari è l’altro pilota a fare maggiormente discutere.

Charles Leclerc ha parlato della vettura, che sicuramente dovrà avere una maggiore amalgama nel corso di questo campionato. Il monegasco dovrà inoltre avere molta più pazienza, anche davanti ai microfoni.

Leclerc e la Ferrari, un cammino a pari passo: la situazione

Sei punti racimolati in tre gare, nemmeno fosse una squadra di calcio o di basket. Charles Leclerc sa praticamente che il suo mondiale è partito con un pesante handicap in classifica, e dovrà senza dubbio rimediare in futuro e usare tutto il gas a disposizione. Sprintare e avere colpi di coda: la strategia della Ferrari dovrà essere ben diversa da quella vista nei primi gran premi, forse l’atteggiamento prudente non è stata la migliore delle idee. In ciò fa affidamento Charles Leclerc che, ai microfoni di RacingNews365, ha dichiarato: “Appare chiaro come la macchina debba essere migliorata. Aspetterò e vedrà, potrebbe essere interessante”.

Messaggio di cauto ottimismo, ma con una stilettata precisa per gli uomini di Maranello. “Il primo passo da fare è quello di concludere una gara senza penalità – la chiosa del fenomenale monegasco – e nemmeno dovranno esserci problemi alla macchina. In seguito dovremo sfruttare le occasioni, senza pensare troppo in avanti”.

La tattica di Leclerc è di partire con un profilo decisamente basso per la gara di Baku, in Azerbaigian il team di Maranello è chiamato a un riscatto. Ciò che attendono anche i tifosi, perché la classifica piange, mentre Red Bull e la sorpresa Aston Martin hanno già trovato una loro amalgama in pista. Leclerc parte così senza troppi calcoli, Vasseur si attendeva un inizio sicuramente più prorompente: Baku sarà un bell’esame per tutti gli uomini in rosso.