Musetti, non ne va bene una: continua il periodo no

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Lorenzo Musetti, che continua a palesare le sue difficoltà senza una via d’uscita. Il periodo no prosegue con un calendario complesso

Il tennista di Carrara dopo un grande 2022, che lo ha proiettato in Top20, sembra aver smarrito i tempi migliori, e in questi quattro mesi i risultati non lo assistono. Una fase di transizione per Lorenzo Musetti, ancora a caccia delle fortune migliori.

Il tennista italiano la scorsa settimana ha partecipato al torneo di Marrakech, in Marocco, un 250 che ha visto alcuni buoni giocatori in gara. Per lui, però, è arrivata una sconfitta anticipata, e inattesa, che lo ha visto cadere contro il numero 124 delle classifiche mondiali, il francese Alexandre Muller. Questo ko ha lasciato il boccone amaro al carrarino, che attende ancora di dare un segnale in quest’inizio di stagione difficile.

Musetti, il sorteggio a Montecarlo non è benevolo: ecco cosa succede

In queste ore è iniziato uno dei tornei, su terra, più importanti dell’intero circuito maschile, il Master 1000 di Montecarlo. Nel torneo monegasco il sorteggio non è stato buono con Lorenzo Musetti, che sperava in avversari morbidi nei primi turni per provare a dare una scossa alla sua stagione. La terra rossa non sembrava essere il suo terreno di caccia preferito ma lo scorso anno, ad Amburgo, ha conquistato su questa superficie un torneo molto importante. Da lui gli addetti ai lavori si aspettavano per il 2023 l’avvicinamento, a grandi passi, verso la Top10 dato che è, ormai, l’obiettivo da raggiungere per l’atleta italiano classe 2002.

Al primo turno Lorenzo Musetti affronta il serbo Miomir Kecmanovic che arriva dalla finale giocata ad Estoril contro Casper Ruud. Un avversario molto ostico sul veloce ma che riesce a dire la sua anche su terreni più lenti, come la terra rossa. Per il carrarino non sarà semplice, infatti, andare a battere il muro serbo. Al secondo turno avrebbe l’incrocio col vincente tra il giovane azzurro Luca Nardi e la wild card di casa Valentin Vacherot. Al terzo turno arriverebbe, invece, il conto da pagare con l’incrocio col numero uno del mondo Novak Djokovic.

Un cammino, dunque, che si preannuncia molto duro per Lorenzo Musetti che dovrà tirare fuori tutto quello che ha dentro per provare a dare la sterzata decisiva a una stagione che poteva essere quella dell’esplosione definitiva che, invece, si sta rivelando negativa in pieno.