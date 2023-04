Formula 1, The “Wolff” of Wall Street: indovinate quanti soldi ha

Toto Wolff è uno dei personaggi più controversi e vincenti della Formula 1, la stima del suo patrimonio lascia davvero senza parole

Il Ceo e azionista della Mercedes è uno degli uomini più ricchi del circus motoristico. Quanto rivelato da Forbes lascia davvero senza parole, considerando come negli anni sia diventato sempre più ricco, grazie a investimenti davvero mirati.

Toto Wolff è davvero un personaggio da copertina. I successi della Mercedes nel corso degli ultimi anni hanno portato la sua firma e, anche in un momento dove la Red Bull sembra inarrestabile, sta provando a raccogliere le sue soddisfazioni.

Il suo curriculum motoristico è a dir poco impressionante: le frecce d’argento sotto la sua guida sono riuscite a conquistare otto titoli dei costruttori di fila (dal 2014 al 2021) senza dimenticare i sette mondiali del britannico Lewis Hamilton. Crescita costante per il team principal e Ceo della Mercedes che è in continua espansione, il tutto sempre mettendo al riparo il 33% delle azioni che possiede con altri investimenti importanti.

Toto Wolff sempre più ricco, i dettagli

Ex pilota di auto da corsa, ha da sempre abbinato i motori agli investimenti, anche sfruttando le sue doti da banchiere. Era partito in Formula 1 investendo con la Williams e arrivando in Mercedes ha cambiato i destini della scuderia, anche dal punto di vista dell’impatto mediatico, tanto da diventare protagonista di una serie Netflix. Le news che arrivano sul fronte economico gli permettono di festeggiare un primato del tutto particolare. Secondo Forbes, Toto Wolff ha raggiunto il miliardo per quanto riguarda il suo patrimonio.

Una cifra da lasciare senza fiato noi comuni mortali: l’austriaco a 42 anni è riuscito a entrare in questa speciale classifica, piazzandosi al 2569° posto. C’è sempre gente più ricca (e anche più povera), ma Wolff è diventato una sorta di “mister miliardo” grazie ai suoi investimenti e al suo grande fiuto per gli affari anche in ogni campo.

Il team principal, con un patrimonio del genere, è in grado di togliersi ogni tipologia di sfizio. Anche cambiando prossimamente la coppia dei piloti formata da Hamilton e Russell, il primo per limiti di età, la seconda guida per voler provare qualcosa di nuovo. Con garanzie economiche del genere, potrebbe convincere ogni pilota a sbarcare nel pianeta Mercedes, anche tentare una coppia Verstappen-Leclerc. Dei personaggi sportivi, comunque, non è il solo a entrare nel club dei miliardari: è in compagnia di Lebron James e Tiger Woods, simboli indiscussi del basket e del golf.