Guardala Con Totti” – Scopri la nuova challenge di Betsson Sport! In palio un’esperienza esclusiva con il Capitano

Partecipa alla sfida del brand e guarda la prima partita dell’Italia agli Europei con un compagno eccezionale: Francesco Totti!

“Nel 2000, abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria, piena di aneddoti unici come quelle parole scambiate con Di Biagio e Maldini prima del mio ‘cucchiaio”

Roma, 13 maggio 2024 – Betsson Sport, nuovo brand di infotainment sportivo, annuncia il lancio della challenge “Guardala Con Totti”, un’opportunità imperdibile per i tifosi italiani di vivere un momento unico! In occasione degli Europei 2024, infatti, Betsson Sport ha deciso di offrire a un appassionato fan tricolore la straordinaria occasione di vedere la prima partita in cui scenderà in campo la nazionale italiana a Euro 2024, il 15 giugno alle ore 21 contro l’Albania, in compagnia del leggendario capitano Francesco Totti. La challenge è organizzata in collaborazione con Calciatori Brutti, la community che aiuterà il brand a presentare l’iniziativa ai tifosi .

Partecipare è semplice: gli utenti sono invitati a mostrare la loro dedizione e passione per gli azzurri pubblicando un video sulle proprie pagine Instagram nel quale condividere la telecronaca del loro gol preferito della nazionale. Il 2 giugno, un fortunato vincitore sarà selezionato tramite estrazione casuale e sarà quindi invitato a vivere l’emozione della partita insieme a Francesco Totti. Lo scopo di questa iniziativa è accendere la passione che unisce gli italiani attorno allo sport più bello del mondo.

“Gli Europei sono sempre un momento speciale per me, una competizione piena di emozioni e ricordi indelebili”, spiega Francesco Totti. “Nel 2000, abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria, piena di aneddoti unici come quelle parole scambiate con Di Biagio e Maldini prima del mio ‘cucchiaio’. Sono trascorsi 24 anni, ma ancora ne ricordo la tensione e l’adrenalina, fu un momento molto speciale. E se ripenso a quel muro arancione davanti a me… ma quanti erano? Ora, ci aspetta una nuova avventura con gli Europei 2024 in Germania che vivrò non più da calciatore ma con la stessa passione ed emozione in un’atmosfera unica. E sarà bello poter condividere questa esperienza unica con un fortunato tifoso. Sono sicuro che questa partita diventerà un altro bellissimo ricordo da aggiungere alla mia collezione, da condividere insieme a chi ama il calcio tanto quanto me.”

“La passione è ciò che ci rende veri tifosi”, ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia. “Ed è proprio con questa iniziativa che Betsson Sport vuole mettere in risalto l’amore che lega gli italiani al calcio e alla nazionale, offrendo loro l’opportunità di vivere un momento indimenticabile durante la nostra prima partita di Germania 2024″.

Non perdere l’opportunità di essere parte di quest’avventura unica e di condividere la tua passione per il calcio italiano! Visita il sito al seguente link, segui Betsson Sport su Instagram per ulteriori dettagli e partecipa alla challenge “Guardala Con Totti” per avere la possibilità di vivere un’esperienza da vero tifoso.